Argentinien steht am Scheideweg. Die Wahlbevölkerung des südamerikanischen Landes muss sich entscheiden. Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl wird in einer Stichwahl am Sonntag, dem 19. November, der neue Regierungschef gewählt. Wird es ein Weiter-So mit Sergio Massa oder ein Rechtsruck mit Javier Milei? Manuel Rank ordnet die Wahl für euch in unserem Format Politik in 100 Sekunden ein und erklärt, wofür die Kandidaten stehen.