Quarantäne, wo andere Urlaub machen

/ Annkathrin Stich / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Jeden Montag: drei ausgewählte Meldungen aus der Welt des Sports. Heute: Drei Sportarten, vier Sterne.

Zwei Wochen vor dem Beginn des Final10-Turniers in der Basketball Bundesliga hat der FC Bayern seinen Kader bekannt gegeben: Sowohl Topscorer Greg Monroe als auch Nihad Djedovic, der in der letzten Saison als Finals-MVP (most valuable Player) ausgezeichnet wurde, sind nicht dabei. Monroe bleibt wegen eines Krankheitsfalls bei seiner Familie in den USA. Djedovic kämpft weiterhin mit Problemen in Knie- und Sprunggelenk und fällt daher auch aus. Dafür sind der deutsche Nationalspieler Ismet Akpinar und US-Rückkehrer TJ Bray Teil des aktuell 15-köpfigen Aufgebots.

Schon über die nächste Saison entschieden wird im Wintersport: Italien will die alpine Skiweltmeisterschaft in Cortina 2021 verschieben. Nachdem das Weltcup-Finale der vergangenen Saison in Cortina d´Ampezzo bereits wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, hat der Präsident des nationalen Olympischen Komitees einen Antrag auf Verschiebung bei der FIS gestellt. Neuer Termin soll ein Jahr später im März 2022 sein – kurz nach den Olympischen Winterspielen in Peking.

Bisher keine positiven Corona-Tests gibt es bei der Spielvereinigung Unterhaching. Damit das auch weiterhin so bleibt, hält sich das Team an die Auflagen des Hygienekonzeptes: Eine Woche Quarantäne, bis der Ball in der dritten Liga wieder rollt. Das 40-köpfige Team hat sich am Sonntag nach dem Training in das 4-Sterne-Hotel Gasthof Altwirt in Großhartpenning (Landkreis Miesbach) zurückgezogen. Nur fürs Training geht es nach Unterhaching. Das erste Spiel findet für die Mannschaft am 30. Mai in Großaspach statt.