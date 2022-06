/ Siri Widmann

“Everybody everywhere always never remembers it right” In Quantum Cowboys geht es wie der Titel schon andeutet um Quantenphysik und Cowboys, aber auch um alles dazwischen. Der Film spielt in der dritten Dimension, und in der zweiten, dann in beiden. Von der Form bis zu den Themen ist hier nichts sicher vor der Dekonstruktion.

Es gibt Filme, die alleine schon durch ihre Idee bestechen. Ein Zeitreise-Western, der sich mit der Multiversumstheorie in einer Mischung aus Animation, Puppen und echten Schauspieler:innen beschäftigt? Wild. Und Quantum Cowboys hält was er verspricht.

Visuelles Abenteuer

In den ersten paar Minuten des Filmes fällt die Orientierung schwer. Eine Filmcrew filmt in einer animierten Wüste und philosophiert über die Natur von Erinnerung. Ein Erzähler, oder besser mehrere Versionen von ihm, spricht direkt mit dem Publikum. Ausgerechnet über Quantenphysik, in einem Ton als wären die Zuschauer:innen seine Mitverschwörer:innen. Dazu kommt der Kunststil. Ein Mix aus gezeichneten Hintergründen, besiedelt von Menschen aus Fleisch und Blut und animierten Figuren in der echten Wüste von Arizona. Trotzdem schafft es Quantum Cowboys so visuell koherent zu sein, dass der Stil eine wahre Freude ist, sobald man sich darauf einlässt. Die Form erlaubt dem Film zu spielen und sich dabei voll auf die Absurdität seiner Themen einzulassen.

Was ist schon Realität

Was sind die Themen von Quantum Cowboys? Ja, ist hier wohl die passenste Antwort. Der Film ist zutiefst existentiell. Nicht auf eine sehr ernste Art, der Film ist zu großen Teilen absurd komisch. Dieses angemalte Pferd ist ein Zebra. Die Antagonisten wollen Highway to Heaven erfinden bevor Led Zeppelin es tun kann. Die drei Hauptfiguren reisen durch Arizona und verschiedene Realitäten, auf der Suche nach einem toten Mann der auch nicht tot ist. Schrödingers Yeehaw. Aber insgesamt geht es um Wahrnehmung, um die Subjektivität von Erinnerungen, um die Realität selbt.

Stream of Consciousness, Pardner!

Quantum Cowboys funktioniert, obwohl er aus einzelnen, zerrissenen Szenen zusammengesetzt scheint. Er ist ein Flickenteppich aus Stilen und Themen, aber die Figuren sind trotz aller Absurdität zutiefst menschlich. Wenn sich Quantum Cowboys an Stellen zieht, ist das nicht, was am Ende In Erinnerung bleibt. Statdessen ist es ein liebevoller, philosophischer, merkwürdiger Hybridfilm, der keine Antworten hat, dem das Fragen aber wichtig ist.