Politikverdrossenheit – Woher kommt sie und was können wir dagegen tun?

/ Florim Seciri / Bild: M94.5

In den „Fußnoten“ sprechen wir regelmäßig über ein Thema, das in den letzten Tagen zu kurz kam. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum Menschen ihr Vertrauen in die Politik verlieren und was wir dagegen tun können.

Politische Prozesse fühlen sich oft weit weg an. Manche Menschen sehen keine Verbindung zwischen sich und den Abgeordneten im Bundestag. Dadurch entsteht häufig eine negative Einstellung gegenüber Politik – und somit auch Politikverdrossenheit. Aber wie kann man dagegen vorgehen?

Um dieser Frage nachzugehen, haben wir mit folgenden Personen gesprochen:

Svenja Jarchow, Vorsitzende der Münchner Grünen

Felix Locke, Parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag

Claudine Nierth, Bundesvorstandsvorsitzende des Vereins „Mehr Demokratie”