Playoff-Form bestätigen!

Für den EHC München beendete die schlechte Chancenverwertung gegen die Ice Tigers aus Nürnberg am 19.02. die Siegesserie von 7 Spielen. Vor den Krachern gegen Mannheim und Berlin steht aber erstmal das Spiel gegen Iserlohn vor heimischer Kulisse im SAP-Garden an – und damit die Chance zu beweisen, dass der letzte Auftritt nur ein Ausrutscher war. Einige Münchner feiern gegen die Iserlohn Roosters Meilensteine. Jonathon Blum betritt zum tausendsten Mal das Eis, Neuzugang Evan Fitzpatrick steht heute zum ersten Mal zwischen den Torstangen. All das nachzulesen im M94.5 Live-Ticker ab 19:30.