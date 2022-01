Deep Throat Choir – In Order to Know You

/ Marie Hofer / Bild: Bella Union

Chor: das klingt erstmal nach verstaubten Kirchenbänken und schrill singenden Kindern in einer muffigen Schulaula. Dass das nicht stimmt und Chor auch modern geht, beweist das Londoner Kollektiv Deep Throat Choir mit ihrem neusten Album In Order to Know You.

Deep Throat Choir

Als Deep Throat Choir 2013 von Luisa Gerstein ins Leben gerufen wurde, waren sie gerade mal zu fünft. Heute besteht das queer-feministische Kollektiv aus fünfundzwanzig Frauen und nicht-binären Personen. Mit In Order to Know You veröffentlicht das Kollektiv schon sein zweites Album nach ihrem 2017 erschienenen Debüt-Album Be OK.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Deep Throat Choir mit In Order To Know You

Wohlfühl-Album mit Tiefgang

Nachdem Be OK nur aus Cover Songs bestand, sind auf In Order to Know You nun endlich selbstgeschriebene Songs der Gruppe zu hören. In den 11 Tracks erzählen Mitglieder des Kollektivs von persönlichen Erfahrungen aus ihrem Leben. Das gesamte Album hat eine warme, positive Aura und schafft es gleichzeitig emotional und leicht zu sein.

Mitreißende Klänge

Mit seinem lebendigen Sound umgarnt In Order to Know You Hörer:innen mit Leichtigkeit. Die Instrumentierung ist komplex und vielfältig, aber trotzdem fein genug um ausreichend Raum für die Stimmen und Harmonien des Chors selbst zu geben – die stehen nämlich eindeutig im Mittelpunkt des Albums. Die Instrumente und Synthesizer unterstützen den Klang der Stimmen, ohne von ihnen abzulenken und geben dem Album seine modernen, jazzigen Klänge. Aus dem Zusammenspiel von Instrumentierung und Gesang entsteht ein mitreißender, manchmal fast hypnotischer Sound, der nie langweilig wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Deep Throat Choir mit Alchemilla

Ein musikalisches Kennenlernen

In Order to Know You ist ein richtiges wohlfühl-Album, das zum Träumen und Mitfühlen einlädt. Zwischen den persönlichen, emotionalen Lyrics und der abwechslungsreichen Instrumentierung, schafft es das Kollektiv ihren Hörer:innen tatsächlich das Gefühl zu geben, sie am Ende des Albums ein bisschen besser zu kennen und ist unter anderem auch deswegen unsere Platte des Monats.

In Order to Know You ist am 3. Dezember 2021 über Bella Union erschienen.