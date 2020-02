Phantone – ganz bunt!

/ Lena Gerber / Bild: M94.5 / Michael Goder

Am wohlsten fühlen sie sich auf der ganz großen Bühne, aber auch in kleinen Clubs haben sie Spaß. Den Münchner Rockern ist es am wichtigsten eine Verbindung zum Publikum zu haben. Über ihre Liebe zu Live Auftritten haben wir im M94.5 Interview mit der Band Phantone geredet.





Klassisch rockiges Debüt

Phantone spielen in der jetzigen Formation erst seit 2017. Zwei Jahre später haben sie dann ihr erstes Album raus gebracht. Ganz klassischer Debüt- Titel: Phantone One. Die Musik ist im gleichen Stil gehalten, Classic Rock mit starken Einflüssen aus den Achtzigern und Neunzigern. Der Fokus liegt ganz klar auf den Instrumenten. Sänger Ben Knabe sagt selbst, dass die Texte eher eine Collage aus Gefühlen sind.

Mehr Online, noch mehr Live

Am liebsten sind sie live unterwegs, aber jetzt sind sie drauf und dran sich ins Social Media Game vorzuarbeiten. Seit letztem Jahr sind sie auf Instagram und jetzt wird auch noch YouTube in Angriff genommen. Sie haben zwar schon ein Paar Live – Mitschnitte, aber Musikvideos gibt es noch keine. Nach dem Debütalbum wollen sie sich jetzt darum kümmern und vielleicht kann man bald sehen, wie sie Lieder über positive Haustiere visuell darstellen.

Genau zur richtigen Zeit geboren

Bei Rockbands, die vom Sound ohne Probleme in die Achtziger passen würden, kommt manchmal die Frage auf, ob sie nicht lieber in der Zeit leben würden. Bei Phantone ist das aber ein klares Nein, sie fühlen sich wohl da wo sie sind.

„Dass wir einfach Musik machen können ist ein großes Privileg in unserer heutigen Zeit. Deswegen sind wir heute, genau so wie gestern glücklich mit dieser Zeit . Wir rocken und das ist unser Ding!“ – Ben Knabe

Man kann eben auch gut Classic Rock in 2020 machen.