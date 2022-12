“Olympia hat mein Leben verändert”

/ Elisa Fabich

Genau halbes Jahrhundert ist es inzwischen her, dass nicht nur die Sportwelt gebannt auf München geschaut hat oder sogar live dabei war. Heute können sich viele nicht mehr daran erinnern oder haben damals noch gar nicht gelebt und wissen nur aus Erzählungen oder dem Internet was damals so passiert ist.

Olympia ’72: U-Bahn, Weltstars und die Jugend

Das Projekt “Olympische Spiele 1972 – Als die Welt nach München” stellt deshalb Menschen in den Fokus, die damals hautnah dabei waren und ihre ganz persönliche Olympia-Geschichte geschrieben haben. Wenn ihr also neugierig seid, wie eine Studentin plötzlich zu Chefhostess wurde, wie wild das Münchner Nightlife Anfang der 70er Jahre war und was wir im heutigen München noch immer den Olympischen Spielen zu verdanken haben, dann hört auf jeden Fall in diesen Podcast rein!