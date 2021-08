Ökologische Monatshygiene

/ Elena Dersch / Bild: shutterstock / KT Stock photos

Jährlich werden mehr als 45 Milliarden Menstruationsprodukte verbraucht. Um Unmengen von Müll zu vermeiden gibt es nachhaltige Alternativen.





Eine Frau verbraucht in ihrem Leben ungefähr 16.800 Menstruationsprodukte. Bei circa vier Milliarden Frauen entsteht so eine Unmenge an Müll. Denn die meisten Menstruationsprodukte sind Einmal-Produkte. Das ist problematisch für die Umwelt, da das Plastik mehrere hundert Jahre benötigt, um zu verrotten. Deswegen gibt es mittlerweile immer mehr umweltfreundliche Alternativen.

Die mögliche Alternative

Neben den schon bekannteren Menstruationstassen gibt es mittlerweile auch Stoffbinden aus Baumwolle. Damit sich diese an jeden Körper anpassen, gibt es sie in verschiedenen Größen.

Eine Alternative für herkömmliche Binden: Die Stoffbinde.

Bild: shutterstock / Alicia Fernandez Jimenez

Die alternativen Einlagen müssen allerdings öfter gewechselt werden als die Einmalprodukte. Um die Stoffbinden sauber zu halten, werden diese dann einfach in der Waschmaschine gewaschen. Danach sind sie wieder einsatzbereit und können mehrere Jahre verwendet werden – im Gegensatz zu den herkömmlichen Binden, deren Oberfläche aus Kunststoff besteht.

Durch die Baumwolle sind die Binden auch geruchsneutraler, atmungsaktiver, luftdurchlässiger und besser für die Haut. Zudem sind in herkömmlichen Menstruationsprodukten oft chemische Zusatzstoffe hinzugefügt, welche direkten Kontakt zur Haut haben.

Die nachhaltigen Alternativen gibt es ebenfalls im Drogeriemarkt oder im Onlineshop zu kaufen.