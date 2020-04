Nostalgie at Home

/ Sina Auer / Bild: Shutterstock

Ganz in Social Distancing-Manier ermöglichen es viele Websites dem Lieblingsfranchise aus der Kindheit ein Stückchen näher zu kommen. Das alles durch die Kraft der Nostalgie!

Harry Potter und Pokémon stellten schon immer einen Rückzugsort in eine magische Welt dar. Ob man nun Harry, Hermine und Ron auf ihren Abenteuern begleitet oder versucht so viele Taschenmonster wie möglich zu fangen und mit ihnen zu kämpfen – viele Kindheiten dürften durch diese zwei Franchises geprägt worden sein. Kein Wunder also, dass viele in Zeiten von Corona wieder ihren Gameboy oder Nintendo DS auspacken oder die Harry Potter Bücher hervorholen, wie auf den Sozialen Medien wie Instagram und Twitter zu sehen ist. Die Nostalgie und das Flüchten in eine altvertraute Welt spendet Trost und Geborgenheit. Wer seinem ,,Nostalgieausflug” jedoch etwas Neues hinzufügen möchte, wird im guten alten World Wide Web fündig. Für Fans dieser beiden Franchises gibt es schon seit längerer Zeit Websites, die wohlige Flashbacks in die Kindheit auslösen.

Harry Potter und Pokémon versüßen die Quarantäne

Die Website Wizarding World dient seit Jahren als Treffpunkt für viele Harry Potter Fans. So kann man sich beispielsweise auf der Seite in eines der vier Häuser im Buch und Film einteilen lassen indem man mehrere Fragen beantwortet. Auf der Website lassen sich auch viele Kurzgeschichten finden, die von J.K Rowling selbst verfasst wurden.

Die Startseite vom Harry Potter Hub lässt einiges erwarten

,,Casting a spell on boredom“

Die Autorin J.K. Rowling hat angesichts der aktuellen Situation die Lizenzen für ihre Bücher gelockert. So können alle Harry Potter Fans derzeit das erste Buch der Reihe kostenlos bei audible anhören. Auch soll es Lehrern erlaubt sein, per Videokonferenz mit ihren Schüler*innen alle sieben Teile der Reihe vorzulesen. Es soll etwas Magisches in diese ungewisse Zeit gebracht werden. In Zusammenarbeit von Rowling, Audible, dem eBook-Händler OverDrive und den Verlägen Pottermore und Bloomsbury wurde so zudem ein Harry Potter Hub auf der Website Wizarding World eingerichtet. Hier kann man alle möglichen Dinge rund um die Filme und Bücher entdecken. Ganz nach dem Motto: Bringing Hogwarts to you.

Zahlreiche Quizzes, Interviews, Bastelanleitungen und Geschichten helfen beim Eintauchen in diese Welt. Wie gut erinnert man sich zum Beispiel noch an die ersten Schulstunden, die Harry, Ron und Hermine besucht haben? Die Seite ist vollgepackt mit verschiedensten Inhalten, durch die man sich etwas durchklicken muss.

Eine kleine Auswahl der Website der verschiedenen Inhalte

,,We’re casting a Banishing Charm on bordeom”, so ein offizieller Slogan der Seite. So werden Ausgangsbeschränkungen durch die magische Welt und Nostalgie etwas erträglicher gemacht.

Pokémon für Kampfbegeisterte

Auch Fans des Pokémon Franchises können im Internet einiges entdecken. Die Seite Pokémon Showdown existierte zwar schon vor Corona-Zeiten, bietet aber dennoch Abwechslung für viele Liebhaber der Taschenmonster.

Der Kampfbildschirm wurde in Nintendo DS-Optik gehalten.

Pokemon Showdown fokussiert sich vor allem auf den Kampfaspekt der Reihe. Aus jeder Generation kann man sich ein eigenes Team zusammenstellen und gegen andere Pokémon-Trainer aus aller Welt antreten. Dazu braucht es nur einen Benutzernamen – ohne E-Mail-Anmeldung oder sonstiges Angeben von Daten! Wer möchte, kann sich also gleich ins Kampfgeschehen stürzen. Auch gibt es die Möglichkeit mit zufällig generierten Teams in den Kampf zu ziehen.

Ein kleiner witziger Zeitvertreib kann auch Pokémon Fusion darstellen. Eine Website die es den Nutzer*innen möglich macht, alle möglichen Pokemon miteinander zu kombinieren. Unterhaltung garantiert.

Hier eine mögliche Kombination aus Pummeluff und Nidoking

Wer alle Harry Potter Bücher gelesen, alle Pokemon gefangen und entwickelt hat, der kann immer noch auf diesen beiden Websites etwas Neues oder Anderes in dem Franchise entdecken und die Nostalgiereise im Internet fortsetzen.