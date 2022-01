Nkalis – und die Unfairness in der Liebe

/ Janik Metzger / Bild: Lorenz Frankenberger

Sein Top-Track “No Fair” – mittlerweile über 2,2 Millionen Streams auf Spotify – brachte ihn in mehrere internationale Playlists. Sein Markenzeichen, die rauchige Stimme, machte ihn quasi über Nacht berühmt. Niklas Halm erzählt im M94.5-Interview über seine Kindheit in Malaysia, wie er seine Gefühle beim Komponieren verarbeitet und wie er Fynn Kliemann kennengelernt hat.





Nkalis im M94.5 Sound of Munich Interview.

Der 23-Jährige ist in München geboren, mit sieben nach Malaysia gezogen und dort herangewachsen. Erst seit 2016 lebt der Rapper wieder in der Landeshauptstadt. Niklas ist erst recht spät zur Musik gekommen – erst mit 16 entdeckte er seine Passion. Die Zeit in Südostasien hat ihn dabei sehr geprägt. Das was er erlebt hat, was ihn beschäftigt, was ihn treibt, verarbeitet er in seinen Songs.

Wenn ich Texte schreibe, ist das für mich wie Therapie. Dann gehe ich da schon sehr emotional in meinen Kopf rein. Nkalis im M94.5-Interview

Deswegen sind seine Tracks auch eher ruhig, nachdenklich und melancholisch – seine raue Stimme ergänzt die traurige Atmosphäre seiner Lieder. Nkalis verbindet Epik mit Flow. Seine Musik ist frei und unkompliziert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Nkalis' Hit "No Fair" – Live aus dem Milla Club München im November 2021.

In seinem Hit “No Fair” erzählt der Rapper über die Ungerechtigkeit des Lebens, vor allem über Liebe, die vorüber geht und über verpasste Chancen. Doch leider gibt es kein Happy End. Für Nkalis bleibt die Welt und die Liebe eben No(t) Fair.

“Sehe dich oben” und “du kommst groß raus”

Nkalis’ Fan-Base auf YouTube ist sich einig: “This is true talent!”

So sieht das auch Multi-Talent Fynn Kliemann. Bei einem von ihm veranstaltetem Wettbewerb mit über 2.500 Künstler:innen belegte Niklas den dritten Platz! Und das, obwohl er sich nur zufällig auf das Drängen seiner Homies bewarb. Ein weiterer Fan auf YouTube kündigt an: “Die Reise geht erst los!”