New Rivals against the Emperor

/ Sven Stelkens / Bild: New Rivals

Rockiger Blues und coole live Auftritte: Das ist „New Rivals“. Früher war die Band noch unter dem Namen „Embrace the Emperor“ bekannt. Doch letztes Jahr haben sie sich von ihrer langjährigen Schlagzeugerin Lisa getrennt. Jetzt kommt sie aber mit neuem Namen, neuem Drummer und ihrer neuen Single „Would you Mind“ zurück. Sie waren bei uns zu Sound of Munich live zugeschaltet.





Neue Zeiten – Neue Namen

Am 1. Mai legte die Band ihren alten Namen „Embrace The Emperor“ offiziell ab und startete als „New Rivals“ neu. Kurz darauf brachten sie ihre neue Single „Would you Mind“ raus. Auf der ist auch zum ersten Mal der neue Schlagzeuger der Band, Jokie, zu hören. Aber warum der Imagewechsel? Der Name passte einfach nicht mehr zur Musik, meint die Band bei uns im Interview.

Trotzt all der Veränderungen soll ihre Musik aber nicht großartig anders werden, sondern sich stattdessen stetig weiter entwickeln.