Neues Jahr, deutsches Glück?

Die 69. Vierschanzentournee – M94.5 ist bei allen vier Springen virtuell dabei.

Der Auftakt

Vieles ist in diesem Jahr anders, unter anderem dürfen keine Fans bei den Springen vor Ort sein und für Stimmung sorgen. Der Start der Vierschanzentournee ist aber auch in diesem Jahr in Oberstdorf, danach folgen die Springen nacheinander in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Die insgesamt 30 Finalplätze werden durch die Springen in der Qualifikation an den jeweiligen Standorten vergeben. Gesamtsieger wird aber nicht unbedingt der Skispringer mit den höchsten Flugweiten, denn auch Haltung und Windbedingungen fließen in die Wertung mit ein. Wer am Ende die meisten Punkte aus allen vier Springen gesammelt hat, gewinnt die Vierschanzentournee.

Dieses Jahr stehen die Vorzeichen auf einen deutschen Sieg sehr gut, vielleicht so gut wie lange nicht mehr. Karl Geiger und Markus Eisenbichler werden unter anderem hochgehandelt. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, wäre ein guter Start im ersten Springen wichtig. In unserem Wintersportpodcast „Ski Happens“ hat Vinzenz Geiger, deutscher Nordischer Kombinierer, noch einmal die Besonderheiten in Oberstdorf betont. Unter anderem sei es dort extrem wichtig, dass man die Geschwindigkeit im Anlauf gleich nach oben in den Sprung mitnimmt.

Die Vierschanzentournee-Vorschau von Ski Happens

Einer, dem die Schanze liegt, ist Markus Eisenbichler, meint unser Experte Geiger: „Ich hab ihn die letzten Jahre oft in Oberstdorf springen sehen. Das er da im Winter noch nicht besser abgeschnitten hat, ist eigentlich ein Wunder. Er hat die interne Konkurrenz im Team schon sehr oft frustriert, ihm liegt die Schanze extrem.“

Mal sehen, ob er in diesem Jahr in Oberstdorf auch die internationale Konkurrenz mit guten Sprüngen ärgern kann.

Die Favoriten

Markus Eisenbichler: Er ist eine der großen deutschen Hoffnungen, um den ersten deutschen Triumph bei der Vierschanzentournee seit Sven Hannawald vor fast 20 Jahren perfekt zu machen. Der Siegsdorfer war den gesamten Dezember in glänzender Verfassung und steht aktuell auf Rang 2 im Weltcup. Nun will er bei der Tournee ganz nach vorne. Denn vor zwei Jahren war er schon einmal auf dem Treppchen, da aber als Zweiter. Gelingt ihm ein guter Start auf seiner Lieblingsschanze in Oberstdorf?

Halvor Egner Granerud: Ein eher unbekannterer Name zählt dieses Jahr zum Kreis der Favoriten. Der 24-jährige Norweger ist in absoluter Topform. Er ist aktuell Weltcupführender und konnte die letzten 5 Weltcupspringen gewinnen, bei den Skiflugweltmeisterschaften in Planica wurde er Zweiter. Aber dieses Jahr ist sein erstes in der Spitzengruppe. Kann er seinen Lauf fortsetzen und seine Form halten?

Karl Geiger: Zu den aktuell stärksten Springern gehört mit ihm ein weiterer Deutscher. Er hat eine sehr ereignisreiche Zeit hinter sich. Nach dem Sieg bei der Skiflug-WM in Planica und der Geburt seines ersten Kindes folgte kurz darauf ein positiver Corona-Test. Seitdem sei er aber symptomfrei, so Bundestrainer Stefan Horngacher, der Geiger ins Tournee-Angebot nominierte. Bis zuletzt war noch unklar, ob der Oberstdorfer in seiner Heimat springen darf. Am Sonntag durfte er die Quarantäne verlassen und muss nun nur noch wie alle anderen deutschen Springer den obligatorischen Corona-Test vor der Qualifikation absolvieren. Scheint doch noch alles rechtzeitig gut gegangen zu sein. Es bleibt einzig die Frage offen, wie es um Geigers Form und Fitness steht. Wenn er daran anknüpfen kann, wird er ein Kandidat für die Spitze sein.

Dawid Kubacki: Der Pole wird als amtierender Titelträger alles daransetzen, seinen Titel zu verteidigen. Die Anlagen und Erfahrung hat der 30-jährige, nicht ohne Grund hält er den Bischofshofener Schanzenrekord mit 145 Metern. Dafür wird er jedoch die Konstanz in den Sprüngen finden müssen, zumindest, wenn es wieder für den ganz großen Wurf reichen soll. Ist er in der Lage, seinen Triumph zu wiederholen und pünktlich Bestleistungen zu liefern?

Deutscher Sieger?

Sehr lange standen die Chancen auf einen deutschen Triumph nicht mehr so gut wie in diesem Jahr. Sollten Markus Eisenbichler und Karl Geiger ihre tolle Form halten und zeigen können, wird es die Konkurrenz schwer haben, sie zu schlagen.

Wer die diesjährige Vierschanzentournee gewinnen wird, könnt ihr hier im M94.5-Liveticker mitverfolgen. Los geht’s am Dienstag mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf.

