Mystische Stadtgeschichten mit Eis

/ Bianca Süling / Bild: M94.5

Kortex – das Wissensmagazin berichtet immer sonntags über aktuelle Forschung und brandheiße Themen aus der Wissenschaft. Das geht runter in einem Schluck, prickelnd und frisch – daher: Wissen auf Ex!





Innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad Arbeit, Uni oder den Arzt erreichen: sieht so vielleicht die Stadtplanungszukunft aus? Dann müssten wir uns noch nicht mal den Kopf darüber zerbrechen, ob das Eis auf dem Weg vom Supermarkt nach Hause schmilzt! In den Wissensnewa geht es darum, dass Chat GPT den Menschen in Punkto “Kreativitätsfähigkeit” geschlagen hat und in unserer lustigsten Kategorie dem “Uiuiui” erfahrt ihr, warum Wölfe mit Raben in freier Wildbahn zusammen arbeiten.

Moderation: Nina Ploghaus

Redaktion: Bianca Süling, Jenny Jiang, Ursula Freudling, Hanna Schillock, Pavel Friedrikhs

Sendeleitung: Nina Ploghaus

Onlineredaktion: Jenny Jiang

Bibliographie der Wissensnews: