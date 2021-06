Musikneuheiten: Juni 2021

/ Johanna Scabell / Bild: Rough Trade

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

KW 22

Sam Ezeh – Sapphire Alley [Eigenvertrieb]

TEKE::TEKE – Meikyu [Kill Rock Stars]

Mush – Saint To Your Slave [Memphis Industries Ltd.]

BABii – 4WARDS:BACK [Gloo]

Black Midi – Hogwash and Balderdash [Rough Trade]

TEKE::TEKE – Dobugawa [Kill Rock Stars]

TEKE::TEKE – Kaminari [Kill Rock Stars]

BABii – WASTE (feat. Iglooghost) [Gloo]

Insightful – Reverse (feat. James Chatburn) [Household Positive]

bert bert – Gestió emocional de Merda (feat. Azul) [Eigenvertrieb]

Black Midi – Chondromalacia Patella [Rough Trade]

Royal Canoe – Scratching Static (feat. NNAMDÏ) [Birthday Cake Media]

LUX – STATUS MUT (feat. Lorenz & KCOLBEMMU) [wirscheissengold]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).