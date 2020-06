Musikneuheiten: Juni 2020

/ Simon Kerber / Bild: M94.5 / Simon Kerber

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

Unsere Spotify-Playlist mit allen neuen Juni-Songs findest du hier.

KW 23

Bright Eyes – One And Done [Dead Oceans]

Baths – Immerse [Basement’s Basement]

Gabriel Garzon-Montano – Someone [Jagjaguwar]

Jordan Prince – The Crooked Rail [popup-records]

Freddie Gibbs & The Alchemist – Something To Rap About (feat. Tyler, The Creator) [EMPIRE]

Den-Mate – It’ll All Come Back [Babe City Records]

Perra Inmunda – Corazones Madres [recordJet]

Belako – Profile Anxiety [BMG RIGHTS MANAGEMENT]

The Lemon Twigs – Moon [4 AD]

Baro Beretta – LS [ZeroEighty Records]

Baths – Tropic Laurel [Basement’s Basement]

Whitney – Rain [Secretly Canadian]

Jordan Moore – Reasonable Doubt [Eigenvertrieb]

Ami Warning & Sepalot – Bleib doch noch [Eskapaden Musik]

Soko – Blasphemie [Babycat Records]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).