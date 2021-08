Men I Trust – Untourable Album

Mit dem Projekt Untourable Album, schließen Men I Trust ihr Quarantäne Kapitel ab. Sie reflektieren sowohl ihre Erlebnisse und Gedanken der Zeit, aber auch alte Gefühle und Erinnerungen werden aufgegriffen. Und das alles in Form von 13 luftig leichten Liedern.

Keine Konzerte, erschwerte Kollaborationen und eine generelle Angst um die Zukunft – die Corona Krise und die mitwirkende Quarantäne, haben vielen Künstler:innen und Bands das Leben schwer gemacht. Die Band Men I Trust hat es geschafft eine Freiheit aus der Quarantäne zu ziehen. Da sie unsicher waren, ob die neue Musik live präsentiert werden kann, haben sie ihr Songwriting nicht von diesem Parameter einschränken lassen und die Konsequenzen ausgeschlossen. Ob das Untourable Album dann tatsächlich auf der Bühne umzusetzen ist, wird sich aber bald zeigen, da die Band bereits Tourdates angekündigt hat.

„We started working on this album amidst the global lockdown and didn’t expect to be able to “tour” these songs. We wanted to take the opportunity to work on new and different material, without necessarily intending to play these songs live. We wrote freely, as if we were suspended in time with no external attachments.“

Men I Trust über Instagram