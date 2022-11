Meinung ist nicht alles, Herr Musk!

Vor Kurzem hat Multimilliardär Elon Musk Twitter gekauft und will die Plattform in Sachen Meinungsfreiheit revolutionieren – die User sollen ab jetzt die Möglichkeit haben, sich komplett frei und ohne Moderation auszudrücken. Das Hate – Speech und Fake News als Folge dieser neuen Reglung zu einem großen Problem für unsere Gesellschaft werden könnten, das sieht Musk nicht.

Die Meinungsfreiheit zählt zu den Fundamenten unserer demokratischen Gesellschaft. So ist sie bereits am Anfang unseres Grundgesetzes im Artikel 5 verankert und gilt als sogenanntes „Jedermanns”-Recht. Ähnlich ist es auch in Amerika, dem Herkunftsland von Twitter. Dortzulande ist die Meinungsfreiheit beziehungsweise „Freedom of Speech“ im ersten und vierzehnten Amendment geregelt. Amerika ist allerdings was, die Aufrechterhaltung dieses Rechts angeht, um einiges radikaler als Deutschland oder andere europäische Länder. Einschränkung, die den Schutz des Bürgers garantieren sollen, sind grundsätzlich nicht gerne gesehen, da sie die Ausübung des Meinungsrechts beeinträchtigen. Es ist also kein Wunder, dass Musk als selbstbekennender Vertreter der amerikanischen „ Freedom of Speech“ diese auch auf Twitter etablieren möchte.

Besonders problematische Auswirkungen hat Elon Musks Vision auf die im Netz kursierenden Fake News. Bis zuletzt wurden User vor diesen geschützt, indem Tweets mit falschen Aussagen eine Wahrung angehängt oder der verbreitende Account gelöscht wurde.

Durch ein Abschaffen dieser Regelung stoßen Twitteruser auf die Gefahr, Fakten nicht mehr von Falschmeldungen unterscheiden zu können. Im Worst Case Scenario spritzen sich Leute Desinfektionsmittel, um sich vor Krankheiten zu schützen. Sie stellen also ein Risiko für sich selbst dar, aber dabei bleibt es nicht. Ohne Regulierungen wird Twitter zum Auffangbecken für Verschwörungstheorien. Als bestes Beispiel sind Trumps Tweets aus dem Jahr 2021 heranzuziehen, mit denen er sogar ein Putsch Versuch bewirkte.

We are up BIG, but they are trying to STEAl the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!!

Tweet von Donald Trump