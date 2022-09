Ihr rücksichtslosen Raucher:innen nervt mich!

/ Swetlana Melnichuk / Bild: M94.5 / Simon Fischer

Rauchen ist eine Droge, die in der Gesellschaft oft Akzeptanz genießt. Unsere Redakteurin Swetlana Melnichuk ist Nichtraucherin und hat ein klare Meinung zu egoistischen Raucher:innen. Ein Kommentar.

Samstag. Festival. Regen, Blitz und Donner. Ich stehe unter einem kleinen Zeltdach mit anderen Menschen, die sich, wie ich, vor dem schüttenden Regen verstecken. Plötzlich zünden sich fast alle eine Zigarette an. Und ich stehe mitten im Rauch.

Ich bin 25, ich mache viel Sport und habe in meinem Leben nicht einmal an einer Zigarette gezogen. Ich finde den Zigarettengeruch unerträglich und muss sofort husten, wenn ich passiv rauche. Deshalb drück ich mich hier unter dem Zelt ganz klar aus: „Hey Leute, könnt ihr bitte irgendwo anders rauchen, das kann nicht sein, dass sich fünf Leute gleichzeitig eine Zigarette anzünden. Ich rauche nicht, und ich will nicht im Rauch sitzen.“ Komische Blicke treffen mich. Die Menschen zeigen sich zunächst verständnisvoll, stehen aber nach fünf Minuten wieder mit der nächsten Zigarette neben mir. Und so bin ich gezwungen weiter passiv zu rauchen.

Es ist mir egal, dass es dir egal ist

Wenn du die Raucher:innen darauf aufmerksam machst, dass dich der Rauch stört, dann wird die Situation so umgedreht, als ob du das Problem bist. Du bist die zickige Diva, die sich von so einer „kleinen Lappalie“ nerven lässt. Und fast immer wird deine Bitte woanders zu rauchen übergangen. Es ist vielen Menschen regelrecht egal, dass du hustest, weil sie direkt neben dir qualmen. Warum also das ganze nicht umdrehen? Warum sich nicht einfach noch lauter beschweren, und darauf bestehen, dass die rauchende Person ihre Sucht in einer stillen verlassenen Ecke auslebt? Was macht Rauchen nochmal mit dir? Gelbe Zähne, alle möglichen Krebsarten, vom Kehlkopf bis zur Prostata, graue Gesichtsfarbe, Raucherhusten, Unfruchtbarkeit und vieles mehr. Die Liste ist lang. Aber natürlich denkt jeder: Mich erwischt es schon nicht.

Passiv rauchen ist nicht gefährlich – Falsch

Wenn ihr denkt am Passivrauchen ist nichts dran, dann irrt ihr euch gewaltig. Auch das Passivrauchen erhört das Risiko an Krebs zu erkranken, vor allem Lungen- und Brustkrebs. Und stellt euch vor, nicht-rauchende Personen haben keine Lust darauf daran zu erkranken, wenn sie das nicht einmal selbst zu verantworten haben!

Laut dem Bundesministerium für Gesundheit rauchen bereits 23,8% der 18-Jährigen in Deutschland. Das sind nur die offiziellen Zahlen. Raucher:innen nehmen an, dass die Umgebung den Rauch einfach hinnimmt. Nein, das wird sie nicht, und das muss sie auch nicht! Der giftige Rauch, den ich unfreiwillig einatmen muss, ist eine Grenzüberschreitung. Und es ist nicht in Ordnung, wenn Grenzen überschritten werden.

“Natürlich riecht deine E-Zigarette nicht. Sie stinkt.” Swetlana Melnichuk

Was mich aber wirklich aufregt, ist die Gleichgültigkeit, die viele Raucher:innen an den Tag legen. Sie zünden sich eine Zigarette in der Menschenmenge, auf dem U-Bahngleis, im Auto in Anwesenheit der eigenen Kinder, in der Wohnung auf einer Party an. Und übrigens, eure E-Zigaretten sind nicht besser. „Ist doch nur eine E-Zigarette, die riecht nicht“. Ja, natürlich riecht sie nicht. Sie stinkt. Liebe Raucher:innen, vielleicht überrascht es euch, aber sie stinkt immer. Der Rauch beißt sich in die Kleidung und in die Haare.

Der Angriff ist die beste Verteidigung

Eine der verbreiteten Verteidigungsstrategien ist der Angriff: „Du bist einfach zu empfindlich“ oder „ich sage dir doch auch nicht, dass dein nicht-rauchender Stil nervt“. Da gibt es nur einen ganz feinen Unterschied, ich tue niemandem weh mit meiner nicht-rauchenden Angewohnheit. Ich schade niemandem, indem ich sage „bitte rauche woanders“. Mir als Nichtraucherin wird dennoch ein schlechtes Gewissen eingeredet, weil ich mein Wohlbefinden über das der anderen stelle.

Aber wenn ein Dialog irgendwann nicht mehr möglich ist, mache ich das genauso wie ihr: Ich stelle mein Nichtraucherin-Ego, meinen Körper und meine Gesundheit über eure Bedürfnisse und eure Sucht und mache es ganz klar: Raucht woanders.