Mehr als nur Musik!

YBBS im Sound of Munich Interview

/ Elena Dersch / Bild: Rohat Acikgöz

Ybbs ist Musiker – aber nicht nur das. Er ist Musikproducer, Film- und Sounddesigner und arbeitet mit verschiedenen Künstler:innen zusammen. Jetzt arbeitet er gerade an seinem Debütalbum.



Ybbs im Sound of Munich Interview

Ybbs alias Bastian Zeiselmair hat für seine unterschiedlichen Projekte schon an den verschiedensten Orten gelebt – Kapstadt, London und Paris. Aber trotz allem hat es ihn dann doch wieder nach München gezogen. Für YBBS ist München vor allem entspannt und schön – gerade im Vergleich zu Großstadtdschungeln wie London oder Paris. So spiegeln sich besonders die unterschiedlichen Einflüsse in seiner Musik wieder.

“Allein wegen den Leuten, die ich kennengelernt habe, kann man die Einflüsse der Städte erkennen. Irgendwie klaue ich mir da alles zusammen und bau meinen eigenen Sound. “ Ybbs im Sound of Munich Interview

Für Ybbs gut, denn andere Produzent:innen oder Designer:innen Teil seines kreativen Prozesses. Aus allen Bereichen kommen die kreativen Prozesse zusammen. Ähnlich wie die unterschiedlichen Orte seine Musik beeinflussen, formen auch unterschiedliche Kunstformen seine Musik. Aber natürlich auch die Musik aus beispielsweise Frankreich.

In anderen Universen

In seinem neuesten Song “Planet” geht es um eine Frau, die einfach nicht zu erreichen ist. Eine Außerirdische möglicherweise, für die YBBS sogar ein Raumschiff klauen würde, um ihr hinterherzufliegen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Ybbs im Musikvideo zu “Planet”

Ybbs Sound hat viele Einflüsse – am deutlichsten ins Ohr kommen aber Vergleiche zu CRO. Mittlerweile sieht er den Vergleich aber vor allem als Kompliment – und den coolen Künstler hinter der Maske.

Neben und mit Musik

Neben seiner eigenen Musik arbeitet Ybbs auch als Sounddesigner für Film und Fernsehen, Kunstausstellungen und Modeevents. Für Ybbs, der Tontechnik studiert hat, liegt der Anfang in Südfrankreich. Dort hat er während einer Pause vom Studium ein Praktikum gemacht und Workshops mit Designer:innen und Künstler:innen besucht. Bis heute sind seine Bekanntschaften von damals große Inspirationen.