Mehr als nur Liebe 

/ M94.5 Praktikant:innen / Bild: Yan Stroeb

Der Münchener Singer-Songwriter Luka Blau schreibt Songs über alles, was ihn bewegt. Gerne betrachtet er seine Umgebung kritisch und kommt so auf Song-Themen wie Schnelllebigkeit, Egozentrik oder Obdachlosigkeit. Die Lieder in seinem Debütalbum “Bisschen Beides” erzählen davon.



Sound of Munich Interview mit Luka Blau

Luka Blaus Song-Lyrics regen zum Nachdenken an. Von Love-Songs angefangen ist er schnell zu gesellschaftskritischen Themen übergegangen. Gesellschaftskritik übt er auch auf seinem Instagram-Feed @luka.blau aus. Neben lustigen Reels mit der Frage, ob er lieber Ketchup oder Mayo mag und seine Antwort “bisschen beides” ist, macht er auch mit dem Hashtag #niewiederistjetzt oder Kapitalismuskritik auf die Missstände unserer Gesellschaft aufmerksam.

“Mir ist es wichtig, auch über gesellschaftliche Dinge zu schreiben und ich finde es schade, dass sich gefühlt fast jeder Song nur noch um Liebe dreht.” Luka Blau

Vom Solo-Projekt zur Band

Längst steht Luka nicht mehr allein auf der Bühne. Mit seinen Freund*innen hat er früh eine Band zusammengestellt: Betty Akhigbe mit Bass und Gesang, Maximilian Kremser an den Keys, Vincent Crusius an den Drums und Mayso Schindele spielt Posaune. Doch nicht all seine Songs brauchen die volle musikalische Unterstützung. Für manche packt Luka lediglich seine Ukulele aus. Die Songtexte sind schließlich das, worauf die Menschen achten sollen.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden Luka Blau auf Spotify

Zwischen Studium und Musik

Nach seinem Bachelor in Psychologie wollte sich Luka Blau auf das Musikmachen konzentrieren. Aktuell studiert er an der Hochschule für Musik und Theater in München. Neben der Uni gibt Luka Blau Konzerte und trägt seine Musik in die Außenwelt. Obwohl er schon von klein auf Musik macht, schreibt Luka erst seit ein paar Jahren auch eigene Texte.

“Ich schreibe über das, was mich beschäftigt und ich hoffe, dass das am Ende des Tages auch anderen Leuten aus der Seele sprechen kann.” Luka Blau

Zu erzählen hat er nämlich so einiges. Sein Ziel ist es, bald auch auf Festivalbühnen zu stehen.