Mehr als nur Gute-Laune-Musik

Mitreißende Melodien, funkige Gitarren und mehrstimmige Hooks. Das sind „Tydes”. Die Münchner Band mixt Disco und Funk der 70er und 80er mit modernem Pop. Was dabei rauskommt sind gute Laune Lieder die zum Tanzen anregen.

Tydes im Interview bei M94.5

Die Münchner Band besteht aus den drei Multiinstrumentalisten Jerryl (Gitarre, Keyboard, Gesang), Manu (Bass, Keyboard, Gesang) und Jo (Drums, Keyboard Gesang). Drei Monate nachdem sie die Band 2018 gründeten brachten sie ihre erste EP Melodies raus. Zwei Jahre danach folgt jetzt am 16.10 der Release von ihrem Debütalbum Tydes.

In dem neuen Album steckt viel Herzblut. Die Band hat es komplett selbst produziert und geschrieben.

„Vom Songwriting bis hin zum Mixen und Mastern – unser Album ist wirklich ein komplettes Eigenprodukt. Auch die Musikvideos sind in Eigenregie entstanden und da sind wir mega stolz drauf!„ Tydes im M94.5-Interview

Feel good Musik mit Tiefgang

Ihre Musik klingt vor allem up-beat und energiegeladen. Das heißt aber nicht, dass ihre Songs oberflächlich sind und keinen Tiefgang haben.

„Auch wenn die Texte ernster und kritischer sind ist es nicht so, dass unsere Melodien das widerspiegeln. Unsere Songs haben trotzdem einen positiven Vibe. Uns ist es wichtig, dass die Leute auch zu einer Ballade tanzen können.„ Tydes im M94.5-Interview

Einer der Songs mit einem ernsteren Text ist „Feels like home“. Hier geht es darum was Heimat eigentlich ist, was den Begriff ausmacht und was vielleicht auch einengend daran ist.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Tydes – Feels like Home (Official Video)

Die Songs von „Tydes” reißen mit. Das auch bei Live-Auftritten. Davon hatte das Trio schon so einige: von Münchner Weihnachtsmärkten, über BMW-Benefizveranstaltungen, bis hin zu Sommerfestivals.

„Es hat eigentlich jeder Auftritt was Besonderes auf die ein oder andere Art. Mal ist es das Publikum, mal die Stimmung.„ Tydes im M94.5-Interview

Diesen Freitag, am 16. Oktober, kann man „Tydes” live beim DigitalAnalog-Festival erleben. Das Ganze wird direkt aus dem Gasteig gestreamt, zuschauen kann jeder – und es ist auch noch kostenlos!

Mehr Infos zur Band und zum DigitalAnalog-Festival findet ihr unter www.digitalanalog.org