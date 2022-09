M94.5 präsentiert Münchner Künstler:innen: Cloutboi Juli & Pink Stan

/ Konstantin Hadzi-Vukovic

München ist voll mit Künstler:innen, die es richtig draufhaben und wir stellen sie euch vor: Dieses Mal Cloutboi Juli & Pink Stan. Das Möchtegern Hip-Hop Duo begeistert seit 2019 mit ihrem Mix aus Bedroom Pop und Autotune Hip-Hop. Über ihre simplen Anfänge, Vorbilder und Nebenprojekte sprachen sie in der neuen TO-GO-Folge.

Cloutboi Juli & Pink Stan in ihrem natürlichen Habitat

Cloutboi Juli & Pink Stan alias Julius Peter und Konstantin Molodovsky veröffentlichen seit 2019 Musik. Neben Hits wie “iPod”, “Nutella Ohne Palmöl” und dem neuesten “Nudelbox” sind sie vor allem für ihre wilden Auftritte und natürlich ihre pinken Haare bekannt geworden. Doch wie haben die Jungs angefangen Musik zu machen? Wer waren ihre Vorbilder? Und verdienen sie eigentlich was auf Spotify? Über all das und noch viel mehr sprach mit ihnen Konstantin Hadzi-Vukovic in der neuen Folge des M94.5 TO-GO Podcasts.

Die offizielle M94.5 Playlist mit den wichtigsten Songs von Cloutboi Juli & Pink Stan und ihren eigenen Lieblingssongs, die sie gerade inspirieren