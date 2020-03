Live in seinem und in eurem Wohzimmer

/ Edis Ünek / Bild: Tavis Beck Photography

Jordan Prince hat alles was man in Zeiten der Krise braucht: Einen amerikanischen Charme, viel Liebe zu geben und Singer-Songwriter Musik, die einen wenigstens kurzzeitig alle Sorgen vergessen lässt. Mit seinem Livestream-Konzert könnt ihr dieses schöne Gesamtbild überall und in Echtzeit miterleben.

Licht am Ende des Tunnels

Covid-19 lässt zurzeit gefühlt die ganze Welt unter Quarantäne stillstehen und auch Bayern hat mittlerweile den Katastrophenfall erklärt. Damit ihr auf eure regelmäßige Dosis Livemusik nicht verzichten müsst und gleichzeitig auch kein Infektionsrisiko eingeht, veranstaltet Folkmusiker Jordan Prince ein intimes Livestream-Konzert auf Instagram.

Vor ein paar Jahren hat Jordan Prince seine Heimat am Mississippi verlassen um einen Neuanfang in München zu wagen. Komplett von Null musste er aber nicht starten. Louisiana und das Leben in einer der Musikhochburgen Amerikas, New Orleans, haben ihm alles Nötige mitgegeben, um auch in Bayern seine neuen Eindrücke und Erlebnisse in wundervolle Melodien zu verpacken. Die Wohlfühlklänge sind aber nur die eine Seite der Geschichte. In seinen Texten geht Jordan clever mit eigenen Gedanken und Erlebnissen um, egal ob es alte Freundschaften oder Verluste sind.

Im Namen der Liebe

Bei M94.5 stellen euch Jordan Prince und Kollege Moritz Batscheider im Podcast Artsy Fartsy Immigrants jeden Monat neue, bunte Persönlichkeiten vor. Jede Folge zeigt aufs Neue, wie viel Potenzial und Leidenschaft Menschen mitbringen, wenn sie sich auf fremde Orte und Länder einlassen. Jordan ist ja auch selber ein Artsy Fartsy Immigrant und lässt live durchhören, wie viel musikalische Vergangenheit er mit sich trägt. In mindestens einer Band zu spielen, ist in New Orleans praktisch ein Muss. Diese Liebe für Musik könnt ihr am Donnerstag live miterleben!

Jordan Prince live in diesem Internetz

am 19. März 2020

Beginn: 19 Uhr CET

Komplett Kostenlos

Präsentiert von M94.5