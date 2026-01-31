Lichter, Loh, Lecker 🔥

/ Anna Wörndl / Bild: M94.5/Franziska Sprinzl

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Na ihr Skibidi-Rizzler? Immer schön beim Goonen auf die Zeit achten, nicht dass plötzlich der GOONER (dö dö döööööm) hinter euch steht. Gooner – das wär eigentlich auch ein schöner Kindername, oder? Mehr Namens-Inspo für euren Nachwuchs liefern euch unsere Moderator:innen Basti Hieber & Anna Wörndl in dieser Ausgabe vom Katerfrühstück. Eigentlich hätten das Stella und Arseniy übernommen, aber die sind dann doch mal zur Ärztin gegangen, um sich ordentlich durchchecken zu lassen. Unterstützung im Studio haben die beiden auch keine, Nora ist mitten in einem Kita-Kartell gefangen und Hanna muss sich um den Haushalt kümmern. Aber sie rappt uns ihr Leid aus dem Homeoffice, also unbedingt reinhören! Apropos verdreckte Küchen: es wird kulinarisch im Katerfrühstück! Basti & Anna zaubern ein köstliches Rezepte, die es dringend nötig haben.

++++ NICHT VERPASSEN: Genau rechtzeitig zur Winterolympiade verschwestert sich das M94.5-Unterhaltungsressort mit dem Sportressort und bastelt eine fantastische sportliche & witzige Sendung für euch! Also schaltet unbedingt am Samstag, den 7.2. um 11:00 Uhr ein unter m945.de und begebt euch auf eine rasante Pistenabfahrt mit uns! ++++