KW 28 – ANDERS AUF EINEN BLICK!

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Diese Woche haben wir folgendes für euch:

RECAP-TIME! Unsere M94.5-Woche

Während wir uns ärgern, dass der Semesterbeitrag um 30€ erhöht wurde, geht es in Amerika um viel größere Summen für ein Studium. Da sind sie durchschnittlich bei fast $20.000 pro Jahr. Die Regierung von Biden wollte einen Plan zum Erlass von Studierendendarlehen erstellen, der wurde aber vom Obersten Gericht gekippt.

Gute Laune zum Wochenende gibt es auch von unserem Künstler Ansa Sauermann, der schon seit Jahren die Deutsche Pop-Szene aufmischt. Er plauderte mit uns über seine Musik, seine Tour und wie es ist, seine Musik in einem Kinofilm zu haben.

Eine Liebeserklärung an den Jazz oder in Wirklichkeit viel mehr? McKinley Dixon hat sich in den letzten Jahren in der Hip-Hop Szene bereits einen Namen gemacht. Mit seinem vierten Studioalbum Beloved! Paradise! Jazz!? scheint es für seine Karriere aber noch einmal eine Stufe nach oben zu gehen.

Unser Album der Woche

Egal was für ne Person ihr seid – in Clauds neuem Album “Supermodels” ist was, in dem sich alle irgendwie wiederfinden können. Denn: In “Supermodels” versteckt Claud gar nichts: Es geht um Verlustsgefühle und die Lücken, die wir in uns selbst füllen wollen – aber auch darum, dass wir nicht immer alles auf uns nehmen müssen. Supermodels ist eine Erinnerung daran, dass wir uns als Individuen begreifen – anstatt uns mit unrealistischen Maßstäben vergleichen.

Mit M94.5 durch das Wochenende

Noch bis Sonntag: Ein letztes Mal Tollwood!

Das Tollwood geht nach einem Monat zu Ende. Also nutzt noch einmal die Gelegenheit und lasst euch von Markständen, leckerem Essen und Musikangeboten verzaubern! Und geht für mich in die Silent Disco, das habe ich dieses Jahr selbst nicht geschafft. Was noch am Wochenende geboten ist, könnt ihr hier nachlesen.

Sonntag: Tanzen auf dem Kochelball

Alle Jahre wieder…findet der Kochelball statt! Auch wenn das frühes Aufstehen bedeutet, das Event sollte jeder mal als (Wahl-)Münchner:in erlebt haben. Bayerische Volkstänze, von 6-10 Uhr morgens am Chinesischen Turm mit kulinarischen Schmankerl. Und das Beste: Der Eintritt ist frei!

Sonntag: Lachen über’m Werksviertel

Wart ihr schonmal auf dem Dach des Wombat City Hostel im Werksviertel um eine Comedy-Show anzuschauen? Ne? Na, dann ab mit euch! Katercomedy hat eine neue Location und bezaubert euch am Sonntag von 19-22 Uhr mit englischem Stand-Up. Eintritt ist frei, aber reserviert am besten vorher ‘nen Platz!

Sonst so?

Schweiß. Überall. Sonst nichts.

