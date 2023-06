KW 26 – Anders auf einen Blick!

/ Jule Sand / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

KW 26. Das bedeutet, dass das Jahr zur Hälfte vorbei ist. Krass. Wie schnell doch die Zeit – ach lassen wir das. Wir wollen ja nicht wie unsere Großeltern klingen. Diese Woche ist wieder so einiges passiert: Der versuchte Wagner-Putsch in Russland, der erste AfD-Landrat und noch ein paar andere (gruselige?) Dinge. Was meine M94.5-Kolleg:innen und mich diese Woche am meisten bewegt hat, erfahrt ihr hier, in der brandneuen Ausgabe unseres Weekend-Newsletters, der jetzt in eurem E-Mail-Postfach erscheint.

Recap-Time! Unsere M94.5-Woche

Am 01. Juli 2023 treten die Änderungen des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes in Kraft. Die neuen Vorschriften sollen den Herausforderungen der aktuellen Zeit besser gerecht werden. Sie beziehen sich beispielsweise auf eine Verbesserung der Energieeffizienz denkmalgeschützter Gebäude. Das Gesetz feiert gleichzeitig auch seinen 50. Geburtstag. Die Stadt München stellt deshalb eine Reihe verschiedener Festlichkeiten auf die Beine. Lea Wörner hat diese und das Gesetz mal genauer unter die Lupe genommen.

Mit Musik zur eigenen mentalen Gesundheit. Miriamalisa verarbeitet in ihren Songs ihre Vergangenheit, macht auf psychische Krankheiten aufmerksam und klärt darüber auf. Im Sound of Munich-Interview hat sie die Hintergründe ihrer Musik erklärt und uns einen Ausblick in ihre musikalische Zukunft gegeben.

Fälle wie der von Till Lindemann (der Frontsänger von Rammstein sieht sich derzeit mit Vorwürfen des Machtmissbrauchs und sexuellen Übergriffen konfrontiert) sind nur die Spitze des Eisberges eines gesamtgesellschaftlichen Problems. Es sind Fälle, über die berichtet wird – mit einer großen Dunkelziffer an vielen, die unaufgedeckt und ohne Konsequenzen bleiben.

Unser Album der Woche!

Was wolltet ihr werden als ihr klein wart? Haben sich eure Pläne vielleicht geändert? Dem Berliner Popduo Flinte geht es genauso. Sie singen darüber, dass sie sich in den 2000er Jahren noch vorgestellt haben, später einmal super reich und erfolgreich zu sein und mit teuren Autos durch die Gegend zu fahren. Heute, ca. 15 Jahre später, bringen sie die EP “Happy Aua” raus – und fühlen sich, als würden sie immer noch in den Nullerjahren feststecken. Die rauchige Stimme von Sängerin Alexa unterstreicht den Text dabei perfekt. Dabei bekommt man das Gefühl, dass es okay ist, auch mal nicht zu wissen, wohin die Reise geht.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag & Samstag: Ihr vermisst den Strand und könnt die nächste Beachparty kaum noch erwarten? Dann haben wir genau den richtigen Veranstaltungstipp für euch: das Copa Cannolly-Festival im Olympiadorf. Neben Bier, Cocktails und freiem Eintritt, darf die Musik natürlich nicht fehlen. Am Freitag spielen zum Beispiel Roadsting Army und DJ PEach legt auf. Samstags startet um 15 Uhr Artist Jam ins Programm gefolgt von Triple Rain und unseren Senderfreunden Cloutboi Juli & Pink Stan.

ab Freitag: Aufgepasst Action-Sport-Fans! Diese Woche fliegen wieder Skateboard-, Wakeboard- und BMX-Athlet:innen durch den Olympiapark. Das Munich Mash findet bereits seit 2014 statt. Bei freiem Eintritt können Besucher:innen die Tricks der Action-Sportler:innen bestaunen. Neu dabei ist dieses Jahr: der Streetdance-Contest am Theatron. Neben dem sportlichen Rahmenprogramm gibt es auch interaktive Zonen mit Musik, Kunst und Design. Außerdem gibt es Infostände zu Sportkursangeboten und Surf- und Skateboard-Accessoires.

Samstag: Am Samstag wird es laut in der Backstage-Halle. Dort findet das Bayern Finale des Emergenzas statt. Das Emergenza ist ein Festival für neue Musik. Künstler:innen und Bands haben dabei die Möglichkeit, ihre Ziele und Ambitionen weiterzuentwickeln. Der Gewinner des Bayern Finales darf beim großen Deutschland Finale in Berlin sein Können unter Beweis stellen. Im Line Up stehen Bands, wie zum Beispiel Clear Blue Sky, NoSignal oder TheFoofs. Tickets kosten 14€ und gibt es im Vorverkauf.

Das war’s für diese Woche. Schaltet auch nächste Woche ein, um nichts zu verpassen.

Eure Jule 🙂