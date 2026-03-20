/ Marie-Noelle Svihla

Kuriose Kultur: Jodeln als Passion, leere Kassen und volle Bühnen

DARUM GEHT ES DIESE WOCHE IN DER ifp-TESTSTRECKE:

Keine Kohle für Kultur – Wie die Kürzungen ein Münchner Kulturzentrum treffen

– Wie die Kürzungen ein Münchner Kulturzentrum treffen Der „jodelnde Japaner“ – Takeo Ischi will das Jodeln retten

– Takeo Ischi will das Jodeln retten Oh meine Göttin! – Feministische Christfluencerin – geht das zusammen?

– Feministische Christfluencerin – geht das zusammen? Muh-Kurse für die Kinder – Was macht Kindertheater besonders?

Unsere Moderatorin Antonia Krinninger spricht darüber, wie ein Münchner Kulturzentrum mit leeren Kassen kämpft, warum ein Japaner das bayerische Jodeln retten will und wie Feminismus und Glaube zusammenpassen. Und wer sich schon immer gefragt hat, was Kinder und Kühe auf der Theaterbühne verloren haben – bekommt diese Woche Antworten.

Moderation: Antonia Krinninger

CvD: Matthias Deuring

Redaktion: Johann Posch, Johanna Müller, Magnus Metzler, Moritz Kröner

Social Media: Julia Sudan Mendoza

Musik: Martha Blumenthaler

In der Teststrecke können sich angehende Journalist:innen montags bis freitags eine Stunde lang ausprobieren. Die heutige Sendung wurde von Journalist:innen des Instituts für publizistische Ausbildung (ifp) produziert.