Welcher Tag ist heute?

/ Hannah Schillok

Was heute für ein Tag ist? Der 27. Oktober. Und damit bundesweiter “Mit-Absicht-Geld-verlieren”-Tag. Das ist nicht nur schwer zu lesen, das klingt auch total absurd. Manchmal steckt dahinter aber doch mehr, als sich auf den ersten Blick vermuten lässt – das verrät uns Comiczeichner Bastian Melnyk im Gespräch.

Den ersten “kuriosen Feiertag”, den ich bewusst miterlebt habe, war der “internationale Tag der Jogginghose”. Davon gehört hatte ich in einem Hinweis meines damaligen Hausaufgabenhefts in der Mittelstufe. War ich zu diesem Zeit noch skeptisch bezüglich der tatsächlichen Existenz dieses Tages, überzeugte mich spätestens der Anblick meiner Mitschüler:innen am nächsten Tag vom Gegenteil: der Tag der Jogginghose existierte wirklich – weil Menschen ihn ernst nahmen. Seitdem weiß ich: kuriose Feier- und Aktionstage – egal wie absurd zunächst – sind nicht zu unterschätzen.

Heute ist also “Mit-Absicht-Geld-verlieren”-Tag. Was soll das sein? In einer Zeit von Finanzinfluencer:innen und Bitcoin-Gurus kaum vorstellbar, dass so etwas forciert werden sollte. Reden wir also mit einem, der es wissen muss. Weil er den Aktionstag erfunden hat: dem Berliner Comiczeichner Bastian Melnyk.

Was ist der Mit-Absicht-Geld-verlieren-Tag?

✔️ Worum geht’s? Wie der Name vermuten lässt, motiviert der Tag zum absichtlichen Geld “verlieren” (in kleinen Beträgen!). Egal ob im Bus, im Park oder auf der Straße – irgendwo, wo es jemand anderes finden könnte.

✔️ Wann? Der offizielle Tag dafür ist der 27. Oktober. Einen speziellen Grund hat das nicht. Aber als Reminder für kleine Gesten der Nettigkeit hat der Tag seinen Platz im Kalender bekommen.

✔️ Warum? Melnyk entwirft regelmäßig Jahreskalender mit seinen Comic-Protagonist:innen und denkt sich dafür auch gern immer wieder Aktions- bzw. “Feiertage” mit teils absurden Namen und kleinen, positiven Botschaften aus. So auch der “Mit-Absicht-Geld-verlieren”-Tag: ein Tag, der ein positives Ungleichgewicht schaffen soll.

Wenn man sich bewusst dazu entscheidet: “Okay, ich lasse jetzt hier in der U-Bahn 20 Cents liegen!”- dann tut das nicht weh. Aber wenn jemand dann diese 20 Cents findet, dann freut er sich viel mehr als mein Verlustschmerz war: “YEAH! Ich hab’ Geld gefunden!!” Und dann entsteht ein Ungleichgewicht, das aber auf der positiven Seite endet. Und mir vorzustellen, dass jetzt plötzlich Leute auf der ganzen Welt ein bisschen glücklicher durch das Leben laufen, fand ich sehr schön. Initiator Bastian Melnyk über den Mit-Absicht-Geld-Verlieren-Tag

✔️ Die Folgen: Melnyk erhält immer wieder Einsendungen von Menschen, die seinen Ideen gefolgt sind und ihm Belege davon schicken. Eine Geste, die den Comiczeichner berührt und dazu motiviert, neue Tage zu erfinden. Den “Elefanten-Zeichnen”-Tag (24. März) z.B.: denn jede:r kann sich mal kreativ ausprobieren – egal ob er oder sie normalerweise zeichnet oder nicht.

✍️ Zur Person: Bastian Melnyk Comiczeichner, Berliner und bekennender Fledermausfreund – davon zeugt zumindest sein Webcomic “Fledermaus Fürst Frederick fon Flatter” um den knuffelschönen (sic!) Protagonisten Fred, der bereits durch über 4000 Comics hüpfte. Genau wie seine Hauptfigur ist Bastian für seinen Wortwitz berühmt-berüchtigt, den er auch als Autor auslebt. Außerdem besticht er durch tugendhafte Zuverlässigkeit – ein neuer Comic erscheint jeden dritten Tag (hier). Bildquelle: © Bastian Melnyk

🦇 Zur Person: Fred (Fledermaus Fürst Frederick fon Flatter) Fred mag Regen und Kekse. Als dauer-grinsende, stets zuversichtlich denkende Fledermaus ist er nicht nur der Star seines eigenen Webcomics, sondern verzaubert Kenner:innen auch mit verschiedenen Comicbüchern, Kalendern und anderen Fanartikeln. Mit seiner positiven Art versucht Fred die Welt ein kleines bisschen besser zu machen und vermittelt den Leser:innen auch die kleinen Dinge im Alltag wertzuschätzen. Wer Fred und Bastian auf ihrer Reise begleiten möchte, findet sie am einfachsten auf Instagram, X (twitter) und Mastodon. Bildquelle: © Bastian Melnyk (www.fonflatter.de)

Was sind kuriose Feiertage?

✔️ Was? Kuriose “Feiertage” sind meist nationale Mottotage zu den verschiedensten Themen. Häufig heißen diese Tage auch “kuriose” oder “ungewöhnliche Aktionstage”. Anders als gesetzlich festgelegte Feiertage feiern wir hier aber kein gesellschaftliches oder religiöses Ereignis – und die Arbeit fällt auch nicht aus.

✔️ Wer? Die Gründe für einen kuriosen Feiertag sind so verschieden wie die Initiator:innen dahinter. Das können NGOs, Interessensgruppen, Unternehmen oder Enthusiast:innen (wie Bastian Melnyk) sein – und ist häufig nicht ganz transparent nachzuvollziehen.

✔️ Warum? Daher stecken auch die unterschiedlichsten Intentionen hinter solchen Tagen: Dient der Feiertag der hochgekrempelten Hosenbeine (18. August) vor allem der Unterhaltung und dem Spaß, hat z.B. der Nationale Tango-Tag (11. Dezember) kulturelle Wurzeln und soll die Kunstform den Menschen näher bringen. Andere Tage, wie der Tag des Gummibärchens (27. April) könnten auch kommerziellere Zwecke verfolgen und sind als Marketing gedacht. Und dann gibt es noch diese Tage, die auf den ersten Blick etwas absurd erscheinen, aber eigentlich auf eine wichtige Botschaft hinweisen möchten: der Welttoilettentag (19. November) z.B., der auf den globalen Mangel an sanitärer Versorgung und die gesundheitlichen Folgen aufmerksam macht.

Nicht immer gibt es eine Motivation. Natürlich gibt es auch Quatschtage, die sind nur da, weil ich es lustig finde, dass es einen Tag dafür gibt. Dann gibt es aber andere Tage, die ich wirklich schön finde – und da gehört der Mit-Absicht-Geld-verlieren-Tag dazu. Bastian Melnyk

Können wir alle unsere eigenen Aktionstage erfinden?

Kuriose Feiertage und absurde Aktionstage gibt es weitaus mehr als Tage im Jahr. Und bestimmt kannst und musst du nicht allen deine Aufmerksamkeit schenken! Doch manche dieser Tage können ein Anstoß sein über die große oder kleine Messages hinter den plakativen Namen nachzudenken. Und gewisse wichtige Themen kurzfristig in unseren Fokus rücken. Oder wie es Bastian Melnyk formuliert:

Es gibt auch den Wiederholungstag-Wiederholungstag. Keine Ahnung was man da machen soll. Aber das kann ja selber für sich interpretieren. Bastian Melnyk

Außerdem: Wenn dich Melnyk mit seinen motivierenden Tagen aktiviert hat – worauf wartest du? Auch du kannst deinen eigenen Aktionstag erfinden – wenn du ausreichend Anhänger:innen findest, die ihn verbreiten. Und falls dir dafür gerade die Zeit fehlt: am 26. März ist der “Erfinde-Deinen-eigenen-Feiertag”-Tag. Einfach schon mal in den Kalender eintragen.