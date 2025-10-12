Buchkritik
Kühl statt einfühlsam? “Die Assistentin” von Caroline Wahl
Ihr Debütroman 22 Bahnen wurde 2023 sofort ein Bestseller. Danach legte Caroline Wahl mit der Fortsetzung Windstärke 17 nach, die ebenfalls von der Kritik gelobt und als Verkaufsschlager durchgestartet ist. Nun ist ihr dritter Roman „Die Assistentin“ erschienen, der trotz hoher Erwartungen nicht an die bisherigen Erfolge anknüpfen kann.
Charlotte ist jung, ehrgeizig und bereit, mit dem neuen Job als Assistentin ihrer Verlagskarriere Schwung zu verschaffen. Dafür lässt sie so Einiges hinter sich: Die Eltern, die alte Heimat, den Traum des Musikstudiums, den Wunsch, am Meer zu leben. Und im Laufe der Zeit auch die einzige Person, die ihr in der neuen Stadt München wirklich wichtig wird. Doch der Job, der ehrlicherweise auch gar nicht so vielversprechend gestartet ist, entpuppt sich als ‚riesengroße Fehlentscheidung‘.
Zuckerbrot und Peitsche
Der Chef ist exzentrisch, launisch, ja geradezu unberechenbar. Sein Lob katapultiert die Protagonistin in einen Höhenflug, doch wagt Charlotte nur den kleinsten Fehltritt, nimmt er das zum Anlass ausartender Schimpftyrraden und Boshaftigkeiten. So erzählt „Die Assistentin“ die Geschichte eines Arbeitsverhältnisses, dass ungesund viel Raum einnimmt und von einem Mann, der seine Machtposition gnadenlos ausnutzt – und dessen Umfeld diese andauernden Grenzüberschreitungen ermöglicht.
Was als interessante Prämisse startet, bleibt jedoch oft wenig tiefgreifend.
Vorausblenden und Zeitsprünge
Hätte Wahl diese Geschichte auch in einem nuancierten Stil und mit deutlicherem Seitenhieb auf größere gesellschaftliche Missstände erzählen können, schafft sie jedoch viel Distanz zwischen ihrer Protagonistin und den Leser:innen. Das mag beabsichtigt sein, tut der Erzählung aber keinen Gefallen. Zwar ist die Sprache wie auch in den beiden vorausgegangenen Romanen der Autorin fließend und leicht, was die Leser:innen schnell in die Erzählung hineinzieht. Jedoch entstehen sowohl durch den geradezu penetrant eingesetzten Vornamen der Protagonistin in der dritten Person als auch durch Abschnitte, die aus einer Metaperspektive auf den eigenen Roman blicken und immer wieder Vorausblenden und Zeitsprünge beinhalten, so viele Brüche, dass es schwerfällt, wirklich mit Charlotte mitzufühlen.
Kühl statt einfühlsam?
Caroline Wahl hat damit definitiv eine andere erzählerische Richtung eingeschlagen. Die Stärke ihrer ersten beiden Romane ist, wie die Leser:innen der Gefühls- und Gedankenwelt der Protagonist:innen nahekommen können, wie wirklich ein Empfinden für die Charaktere entsteht. „Die Assistentin“ hingegen bleibt geradezu kühl – trotz der unzumutbaren Zustände, die die Protagonistin aushält. Ein im Konzept interessanter stilistischer Bruch, der leider nicht so richtig geglückt ist. Stellen wie diese, an denen wir mit Charlotte mitfühlen, bleiben eher selten:
Die Geschichte trägt sich trotzdem, und wenn es mal zäh wird, dann ist das Erleben der Lesenden eine gute Parallele dazu, wie sich Charlotte – eingeengt und machtlos in diesem toxischen Arbeitsverhältnis – wohl gefühlt haben könnte. Doch wer ähnliche Feinfühligkeit wie in Wahls bisherigen Romanen erwartet, wird danach in „Die Assistentin“ wohl eher vergeblich gesucht haben.
“Die Assistentin” von Caroline Wahl ist beim Rohwolt-Verlag erschienen und kostet als gebundene Ausgabe 24 Euro.