Konzerte und Co. für FLINTA+

We are subjects in der Glockenbachwerkstatt

/ Elena Dersch / Bild: we are subjects

Das Showcase-Event we are subjects will FLINTA+ (Female Lesbian Inter Non-Binary Trans Agender +more) eine Bühne bieten. Denn diese haben es leider im Musikgeschäft nicht leicht. Das Event findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Jetzt mit Lizki und Aga Labus.

We are what?

We are subjects ist ein Showcase-Event für elektronische Solokünstler:innen aus Süddeutschland. Initiiert wurde das Ganze von Sängerin JUC. Neben Konzerten bietet es für Künstler:innen auch die Möglichkeit, sich und ihr Konzept Personen aus der Musikbranche vorzustellen. Außerdem gibt es Lesungen, Ausstellungen und Performances der Künstler:innen. We are subjects will in regelmäßigen Abständen zwei bis drei Künstler:innen eine Bühne bieten. Dieses Mal mit Lizki und Aga Labus.

LIZKI

Bild: Marija Stosic

Lizki ist eine Münchner Künstlerin die mittlerweile ihr erstes Album “Forward“ im vergangenen Oktober veröffentlicht hat. Ihr Sound setzt sich aus Klavier und elektrischen Klängen zusammen. Mit ihrem Gesang liefert sie de geballte Elektro-Pop-Power. Unter anderem war sie auch bei uns als Act bei der M94.5 One Night Band zu sehen.

AGA LABUS

Bild: Kimberly Meike

Aga Labus ist eine Künstlerin aus Nürnberg. Ihre Fans begeistert sie mit ihrer ausdrucksstarken Stimme. In ihrer Musik schafft sie es schwere Themen trotzdem fröhlich zu verpacken. Alles kommt zusammen. So auch beim Sound. Klänge die manchmal sphärisch und ein bisschen Grunge sind. Ihr letzter Release war die Single “Marrow“.

Die Facts

Am 26. Juli 2022 ist es soweit. Dort könnt ihr Lizki und Aga Labus live in der Glockenbachwerkstatt erleben.

we are subjects Line Up

we are subjects in der Glockenbachwerkstatt

Dienstag, 26. Juli

Einlass: 18 Uhr

Preis: zwischen 7 und 15€