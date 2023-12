Kein Weihnachtsgeschenk für Bayern

/ Phillip Reinhardt / Bildquelle: Shutterstock/LEVANTEMEDIA

Mit einer Heimniederlage geht es für die Münchner Basketballer in ein freies Weihnachtswochenende. Zwei Tage vor Heiligabend mussten sie sich mit 80:91 (31:46) der AS Monaco geschlagen geben. Der zum neunten Mal in Folge ausverkaufte BMW Park wurde Schauplatz eines letztlich verdienten Sieges der Monegassen.

Mike James war mit 28 Punkten Topscorer der Gäste. Sylvain Francisco tat mit seinen 21 Punkten auf Bayern-Seite alles dafür, dass die Münchner nach zwischenzeitlich 20 Punkten Rückstand nochmal rankamen.

Ein Spielbericht von Stefan Hans

Nachträglich beschenken können sich die Bayern in der Bundesliga am Dienstag. Am 2. Weihnachtsfeiertag laufen sie um 15:30 Uhr gegen die Tigers Tübingen auf.