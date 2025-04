Katerfrühstück im Quadrat

/ Annika Frenck

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Quadratisch. Praktisch. Gut. In dieser Folge entziehen sich Anna Wörndl und Annika Frenck der Realität und tauchen in die Welt des Videospielklassikers Minecraft ein. Hier gelten weder Steuern noch einstweilige Verfügungen, was hier zählt sind zertifizierte Pro-Gamer-Moves. Leider ist man selbst hier nicht vor allem Horror der echten Welt geschützt. Annika und Anna manövrieren sich durch Gefahren wie Pizza Hawaii, Spargel, nervige Castingshows und weigern sich den Müll rauszubringen. Ob sie das überleben werden? Folgt uns Steve ins Rabbit-Hole hinein bei dieser Ausgabe des Katerfrühstücks.

Ich hoffe ihr habt richtig Block!