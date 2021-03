“Wann kriegt er endlich Bauchweh, wann kommt mein großer Einsatz?” – Christopher und Karlheinz Kas

/ David Schmidhuber

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 37: Zwei Gäste in einer Folge, Vater und Sohn – Karlheinz und Christopher Kas. Beide haben ganz unterschiedliche Berufswege im Sport eingeschlagen. Karlheinz Kas im Journalismus unter anderem als Sportreporter und Sportkommentator für den BR. Vor allem seine Stimme ist aus „Heute im Stadion“, der Bundesligakonferenz auf Bayern 1, allseits bekannt. Sein Sohn Christopher hat als professioneller Tennisspieler und Doppelexperte Karriere gemacht, mittlerweile ist er Profitrainer und TV-Experte. Die Sportbegeisterung ist ihm dabei fast in die Wiege gelegt worden. Schon in ganz jungen Jahren war er bei den Reportereinsätzen seines Vaters mit dabei.

“Ich habe 15 Jahre gedacht: Wann kriegt er endlich Bauchweh, wann kommt mein großer Einsatz?” Christopher Kas

Wie ihre Werdegänge verlaufen sind, wie Christopher Kas auf einmal bei Olympia Andy Murray gegenüberstand und warum Karlheinz Kas als Jugendlicher die schwedische Königin getroffen hat, erfahrt ihr in der neuen Folge.