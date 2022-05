Kadie b(l)oomt

/ Elena Dersch / Bild: Helena Oberparleiter

Kadie hat erst im Dezember ihre Debut EP “Narcissist EP” veröffentlicht. Mittlerweile ist sie bei Import Export gefeatured, veröffentlicht eine neue Single mit dem Newcomer-Sänger Jakey und spielte zuletzt als Vorbild für Jeremias.



Kadie im Sound of Munich Interview

Kadie veröffentlicht seit drei Jahren ihre eigene Musik. Ihr Sound ist melodisch, sexy und verspielt. Schon als Kind ist sie fasziniert von Destiny’s Child, Christina Aguilera und vielen anderen Artists. Davon beeinflusst, entwickelt sie ihren eigenen Stil, der heute eigentlich keinem festen Genre mehr zuzuschreiben ist. Ihre Songs bewegen sich zwischen Pop, House, Soul und R’n’B. In ihrer Musik zeichnet sie sich vor allem durch ihre warme und doch raue Stimme aus.

“Ich bin kein Fan von fixen Genres. Das verschwimmt so und ist auch phasenweise total unterschiedlich.” Kadie im Sound of Munich Interview / Bild: Helena Oberparleiter

Was bisher geschah …

Zusammen mit EMOTIONAL CLUB und moritz nepomuk veröffentlichte sie 2019 die Single “Remedy”. Daraufhin folgte noch eine weitere Single, “Tell Me” zusammen mit EMOTIONAL CLUB und die Single “Loud in the Silence” gemeinsam mit Supergerne. Gemeinsam mit dem Producer-Kollektiv Gold Donkey veröffentlicht Kadie im Januar 2022 dann ihre Debut EP “Narcissist EP”. Jetzt ist sie auch auf dem Song “Run Run Run” von Import Export gefeatured.

Kadie zusammen mit Jakey bei einer Rooftop Session zu "Bloom"

“Willst du mit nach Italien fahren?”

Kadie produziert ihre Musik oft mit vielen anderen Künstler:innen. Für Kadie ist die gemeinsame Produktion in der Musik eigentlich nicht vergleichbar mit der alleinigen Produktion. Die Zusammenarbeit mit Import Export ist spontan zustande gekommen. Zuerst nur eine Session und zwei Wochen später der Anruf – willst du mit nach Italien und ein Feature machen? Da kann dann mal an einem Tag auch direkt ein ganzer Song entstehen. Zuerst entsteht der Beat und danach die Melodie. Der Text kommt dann einfach so dazu.

“Gerade, wenn man mit anderen Leuten zusammen arbeitet, ist es schön, dass es nicht nur um meinen Sound geht.” Kadie im Sound of Munich Interview / Bild: Isaac Martinez

München, Wien oder doch Berlin?

Die neueste Single “Bloom” ist zusammen mit dem Berliner Newcomer Jakey entstanden. Auch Kadie produziert ihre Musik größtenteils in Berlin, gerade auch weil in der Hauptstadt viele Produzent:innen sind. Mittlerweile fährt sie einmal im Monat von Wien nach Berlin, um dort Musik zu produzieren. Berlin inspiriert Kadie auch, weil sie die Stadt noch nicht so gut kennt und man viele neue Sachen sieht, erlebt und neue Leute trifft. Aktuell arbeitet sie an neuen Projekten, unter anderem mit Stefan Heinrich, Josi Miller und NOVAA.

Kadie auf Spotify

Auch auf der Bühne ist sie für Jeremias Support in Österreich zu sehen. Das nächste mal in Deutschland spielt sie live zusammen mit Import Export in Hamburg am 23. Juli.