Bye, Bye Beirut

Gastronomen und Kleinunternehmer sagen: München verkommt zum Büroloch. Vielen sei in den letzten Jahren der Mietvertrag gekündigt worden. Auch Khudor Lamaa, Inhaber des libanesichen Bistros „Beirut Beirut“, ist betroffen.

Könnte sich in Zukunft so das Stadtbild Münchens komplett wandeln? Darüber sprechen Kiwi Wölfl und Simon Fischer.

