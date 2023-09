JEREMIAS – Von Wind und Anonymität

/ Elena Dersch / Bild: Vertigo Berlin / Universal Music

Mehr als Liebe und Herzschmerz – JEREMIAS haben ihr zweites Album Von Wind und Anonymität veröffentlicht. Ein Beweis für thematische Vielfalt und musikalische Neuanfänge.

JEREMIAS sind Sänger Jeremias, Schlagzeuger Jonas, Gitarrist Olli und Bassist Ben. Die Band aus Hannover veröffentlicht mittlerweile seit 2019 gemeinsam Musik. Seitdem gab es zwei EPs, Du musst an den Frühling glauben und alma, das Debütalbum golden hour und Features mit Provinz, MAJAN, OK KID und der Crucchi Gang. Zwischen eigenen Touren, Fernsehauftritten und Festivals gab es für Fans auch schon seit einiger Zeit einen Vorgeschmack auf das Album. Mit sieben Single Releases verging das Warten dann doch relativ schnell. Und jetzt ist das zweite Album da: Von Wind und Anonymität.

Schon mit den Single Releases haben JEREMIAS gezeigt, dass sich Fans wieder auf thematische Vielfalt freuen dürfen. Und beim Sound sind auf dem neuen Album neben den bekannten Indie Hits auch ein paar ruhige Balladen zu finden. Das Album zeichnet ein Bild vom Erwachsenwerden, Zugehörigkeit und Planlosigkeit – genauso wie Liebe, Verlassen und Träumen.

VON 80S GROOVES ZU AUTO TUNE

Die Band zeichnet sich seit Beginn durch smarte Texte und einzigartigen Sound aus. JEREMIAS haben mit der Zeit, mit poppigen Sommerliedern und melancholischen Stücken am Klavier, ihren ganz eigenen Sound gefunden. Sie haben sich mit jedem Projekt auf eine gewisse Art und Weise neu entdeckt. Und zwischen Indie Balladen und Sommerhits trauen sich die vier auf Von Wind und Anonymität jetzt zum ersten Mal auch an Auto Tune ran und das funktioniert gut.

Direkt auf dem Opener Song „Der Schmerz ist vorbei“ singt Sänger Jeremias mit Auto Tune. Aber nicht um seine Stimme noch „angenehmer“ oder „polierter“ zu machen, sondern vielmehr um dem Lied etwas fast Chorhaftiges oder Kirchliches zu verleihen. Ähnliche Vibes kommen auch bei „97“ rüber. Hier singt allerdings wirklich ein Chor mit, der den Gesang unterstützt. Beim Gesang wechselt Sänger Jeremias für einen Song sogar die Sprache – „Pasajero“ ist ein spanischer Song. Dass er das kann, hat er bereits bei Songcovern bewiesen oder auch zusammen mit der Crucchi Gang, mit denen die Band ihren Song „ich mags“ in Italienisch neu aufgenommen hat.

Schon bei vorherigen Releases, wie „Grüne Augen lügen nicht“ oder „mit mir“ beweisen JEREMIAS das sie auch ohne Schlagzeug, Gitarre und Bass auskommen. Manchmal reicht auch einfach nur das Klavier mit Gesang. Generell reduziert die Band sich auf dem neuen Album oft auf nur ein begleitendes Instrument. Bei „Hier“ gibt’s Gitarrenbegleitung oder „Julia“, eine Klavier Ballade. Aber für die Fans gibt es natürlich auch Songs in klassischer JEREMIAS Manier. Eingängige Indie-Songs mit cleveren Texten dürfen da nicht fehlen.

ES GEHT UM DIE KUNST

Neben dem ausgefeilten Sound sind die Texte bei JEREMIAS elementar. Mit ihren Lyrics fangen sie den Alltag und die Gedanken von Gen Z perfekt ein. In ihrer Musik ist die Band nachvollziehbar mit ihren Gefühlen und Gedanken zur Welt. Zeilen wie „Jede Gewohnheit bringt mich um und jede Regel macht mich stumm“ bleiben auf Von Wind und Anonymität nicht aus. Damit begeistern sie nicht nur ihre Fangemeinde, sondern bereits ganz am Anfang schon andere Künstler und Bands.

“Vergiss mein Gesicht, es geht nicht um mich JEREMIAS im Song “Clown zum Freak”

Insgesamt sind JEREMIAS in ihren Texten sehr persönlich. Und am persönlichsten wird es wohl bei „Da für dich“. Ein Song von der Band an ihren Gitarristen Olli. Und obwohl es im Song eigentlich ganz explizit um Erfahrungen und Gefühle im eigenen Band Kontext geht, ist der Song trotzdem auch für Hörer:innen relatable. Obwohl es auf den ersten Blick so scheint, dass es vielleicht kein Song für die breite Masse ist, ist er genau das. Denn Gefühle wie Überforderung, Angst und einfach Stress sind universell und auch in der Fangemeinde nicht unbekannt.

Und auch sonst greifen sie thematisch die Dinge auf, die gerade junge Menschen viel beschäftigen. Liebe, Herzschmerz, Umbruch, Angst und auch einfach Planlosigkeit. JEREMIAS sind ehrlich in ihrer Musik und das begeistert. In ihrer Musik kann man sich selber hören.

NUR SCHREIBEN UND DANN SINGEN

Insgesamt ist Von Wind und Anonymität ein eingängiges und abwechslungsreiches Album. Es gibt starke Lyrics und thematisch sind JEREMIAS nicht nur auf Liebe festgefahren. Und auch musikalisch beweisen die vier einmal mehr das sie neben Indie Pop auch Balladen und sogar Auto tune können. Die Band findet den perfekten Mix aus tiefgründigen, melancholischen Balladen und groovigen Songs, die gelichzeitig trotzdem gefühlvoll sind.

ALLES JETZT UND DANN FÜR IMMER SEIN

JEREMIAS sind seit ihrem Debütalbum nur auf dem Weg nach oben. Mit Von Wind und Anonymität treffen JEREMIAS genau den Zeitgeist und bieten einen abwechslungsreichen Soundtrack für ihre Fans. Musikalisch zeigen sie das sie sich trauen auch mal von der Erfolgsrezeptur abzuweichen und neue Dinge auszuprobieren.

Von Wind und Anonymität ist am 22.09.2023 über Vertigo Berlin erschienen.