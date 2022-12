/ Lisa Bögl / © Chad Griffith

Triggerwarnung: Im Buch, das im folgenden Artikel besprochen wird, geht es um häusliche Gewalt.

Wie schwer es ist, sich aus einer Beziehung mit häuslicher Gewalt zu befreien, hat Colleen Hoover in ihrem Bestseller It Ends With Us gezeigt. Das Buch ist bereits 2016 erschienen, hat aber in den letzten beiden Jahren einen solchen Hype auf TikTok erlebt, dass CoHo – wie sie von ihren Fans genannt wird – nach einer Petition und unzähligen Anfragen entschieden hat, die Geschichte ihrer Protagonist:innen weiterzuerzählen und in It Starts With Us zu einem Happy End zu bringen.

Es war ja nur ein Ausrutscher, Schatz

Lily und Ryle führten nach außen eine Bilderbuchbeziehung – im Inneren war sie geprägt von Gewalt, Wiedergutmachungen und Verzeihen. Die Autorin Coolen Hoover schreibt für ein junges Publikum, so ist der Schreibstil des Buches leicht und teilweise oberflächlich. Die Entwicklung der Liebesbeziehung in Band 1 It Ends With Us passiert wahnsinnig schnell und idealisiert. Mit Idealen hört es dann aber sehr bald auf, die Autorin schafft es, die Muster einer gewalttätigen Beziehung ungeschönt und hart aufzuzeigen.

Tiefe Beziehungen, flache Charaktere

Neben zwei Charakteren, die gewalttätig sind, haben alle anderen Charaktere extrem wenig Tiefe. Die Gegenüberstellung von Gut und Böse zieht sich über das gesamte Buch. Alle nicht-gewalttätigen Charaktere haben automatisch keine Fehler. Davon ist auch die im Zentrum stehende Liebesgeschichte, das von den Fans erhoffte Happy End zwischen Lily und Atlas geprägt. Hoover zeichnet hierbei das Bild einer sehr unrealistischen Beziehung, die zwar teilweise von einer harten Kindheit oder Vergangenheit überschattet wird, sonst aber keine Fehler, Tiefen oder Schwierigkeiten hat. Nicht nur die Beziehung scheint perfekt, sondern auch Atlas und Lily, sowie deren Freunde als Charaktere. Vor allem im Hinblick auf Hoovers junges Publikum ist dieses unrealistische Bild ohne Einordnung bedenklich.

Seitenweise Liebesbriefe

Um die Perfektheit der Liebesbeziehung zwischen Atlas und Lily zu zeigen, wird die Geschichte abwechselnd aus mehreren Perspektiven erzählt. So erfährt man die uneingeschränkte Liebe beider Seiten. Nachdem Atlas Lily’s altes Tagebuch lesen darf, fängt er an auch ihr Liebesbriefe zu schreiben. Was am Anfang ein interessanter Einblick ist, nervt am Ende nur noch. Die Seiten, die mit Liebesbekundungen in höchstem Maß gefüllt sind werden vor allem gegen Ende zu viel, da dürften selbst hoffnungslose Romantiker:innen an ihre Grenzen kommen.

Von Fans erwünscht, für Fans geschrieben

Dem Buch ist anzumerken, dass es ursprünglich nicht geplant war die Geschichte noch weiterzuerzählen. Durch den TikTok-Hype wollten die “CoHo”-Fans, dass Teil 1 zu einem Happy End gebracht wird, deshalb liest das Buch sich eher wie ein letztes Kapitel des ersten Bandes.

Obwohl sich einige Kritikpunkte am Buch finden lassen, liest sich das Buch schnell. Für eine leichte Lektüre und Abtauchen in eine Liebesgeschichte eignet es sich gut, dass die Charaktere teilweise so wenig Tiefe haben ist schade.

Der Roman It Starts With Us von Coolen Hoover kann in gebundener Ausgabe über den dtv Verlag für 20 Euro erworben werden.