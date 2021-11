Ist unsere Zukunft Müll?

/ Elena Dersch / Bild: NZ3/Shutterstock

2019 hat allein Deutschland 1,05 Millionen Tonnen Plastikmüll exportiert – und das belastet die Umwelt. Aber es gibt eine nachhaltigere Methode, bei der wir Müll reduzieren oder sogar ganz einsparen können. Diese Methode heißt Cradle To Cradle oder Kreislaufwirtschaft.

Cradle To Cradle – also von Wiege zur Wiege – will Müll in einen festen Kreislauf einbinden. So kann Abfall nicht nur reduziert werden, sondern auch als Rohstoff für neue Produkte dienen. Das Konzept ist aber keine neue Erfindung: Die Idee der Kreislaufwirtschaft gibt es schon seit den 90ern. Aktualität verleiht dem Thema nun der Klimawandel. Denn die Verbrennung von Kunststoffen trägt zu CO2-Emissionen bei.

Von der linearen zur Kreislaufwirtschaft: So stellen sich c2c-NGO#s die Zukunft vor. Bild: petovarga/Shutterstock

C2C und Unternehmen

Wegwerfen ist Usus und Unternehmen bewegen sich nur langsam in Richtung Kreislaufwirtschaft. Hier kommen dann NGOs ins Spiel. Sie wollen Unternehmen dazu bewegen, nach dem C2C Prinzip zu produzieren. Wenn das klappt, werden essbare Textilien entwickelt, Teppiche reinigen Raumluft und Fassaden binden Feinstaub. C2C-Gebäude produzieren deshalb dann mehr Energie als sie verbrauchen, reinigen Wasser sowie Luft und bestehen aus Rohstoffen, die sich unendlich oft und bei gleichbleibender Qualität wiederverwenden lassen. So die Theorie.

Was wir als NGO machen, ist, dass wir Unternehmen anstoßen wollen, also das wir denen sozusagen den Stups in die richtige Richtung geben. Wir bieten auch Workshops an, um die quasi auf den Weg zu bringen. Gesche Lohmann, arbeitet bei einer C2C NGO, im M94.5-Interview

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Politik für den Müll

Um das in die Praxis umsetzen zu können, sind auch politische Veränderungen nötig: NGOs fordern, dass sich nachhaltiges Wirtschaften in niedrigen Preisen widerspiegelt und Mikroplastik vermieden wird. Außerdem sollen von Kindergärten bis Universitäten alle Bildungseinrichtungen nachhaltiges Wirtschaften vermitteln. Diese Forderungen hat die C2C NGO in einem 10-Punkte-Plan zusammengefasst und kommt zu dem Ergebnis:

Kreislaufwirtschaft ist aus unserer Sicht das einzige Konzept, das wirklich zur Reduzierung des Abfalls beitragen kann. Evi Thiermann, Pressesprecherin AWB München im M94.5-Interview

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wir alle zusammen

Das Resultat: Mittlerweile gibt es über achttausend C2C-Produkte, die man in jedem Supermarkt bekommen kann –teilweise sind diese nicht mal teurer als herkömmliche Müllschleudern.