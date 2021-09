Injury Reserve – By the Time I Get to Phoenix

/ Naim Schleicher / Bild: Injury Reserve (Parker Corey)

Ein respektvoller Abschied – Injury Reserve melden sich mit ihrem zweiten Album zurück. Auf By the Time I Get to Phoenix erfüllen sie ihrem verstorbenem Mitglied den Wunsch nach experimentellem und merkwürdigem Hip-Hop, der seinesgleichen sucht.

Musik aus der Zahnarztpraxis

Seit 2012 machen die zwei Rapper Ritchie with a T und Stepa J. Groggs zusammen mit dem Produzenten Parker Corey Musik. Trotz fehlender Hip-Hop Szene in Phoenix haben sie eine Menge Aufmerksamkeit erlangt, vor allem durch das Internet: Auf Internetforen und Streamingseiten haben sie stetig ihre Fanbase aufgebaut. Schon mit ihrem ersten Mixtape „Live from the Dentist Office“ (was sie tatsächlich in der Zahnarztpraxis von Coreys Vater aufgenommen haben) haben sie sich einen Namen in der digitalen Untergrundszene gemacht. Mit jedem Projekt haben sie weiter die Schnittmenge zwischen experimentellem und massentauglichem Rap erforscht. Nach ihrem 2019 erschienen Debütalbum und dem tragischen Verlust von Groggs veröffentlicht die Gruppe jetzt By the Time I Get to Phoenix.

Ein glücklicher Bookingfehler

Auf ihrer Europa-Tour sind erste Ideen für das neue Album gekommen. Parker hat an einem neuen Beat experimentiert, auf dem er „Athens, France“ von Black Country, New Road gesampled hat. Währenddessen hat Ritchie schon für sich einen Text dazu geschrieben, den er aber noch niemanden gezeigt hat. Als sie in Stockholm dann bei ihrer Konzertlocation angekommen sind, welche sich als hinterer Raum eines italienisches Restaurants entpuppt hat, haben sie die Gelegenheit genutzt um zu improvisieren und den neuen und halbgaren Song einfach mal zu spielen:

„Superman That“ hat schließlich die Stimmung für das nächste Album gesetzt und die Produktion hat direkt angefangen. Sie sind sogar recht weit gekommen, bis jegliche Arbeit durch die Pandemie Anfang 2020 unterbrochen wurde.

Im Juni desselben Jahres ist Stepa J. Groggs verstorben.

Um ihrem Freund die Ehre zu erweisen und Familie, Freunden und Fans ein würdiges Erbe zu hinterlassen, haben Parker und Ritchie sich die Zeit genommen die sie brauchen um in Ruhe das Album fertigzustellen.

„Make Some Weird Shit“

Auf dem neuen Album haben Injury Reserve sich dem Mainstream komplett abgeschworen. Nach Groggs’ Vorgabe, merkwürdige Musik zu machen, sind sie komplett in die experimentelle Richtung abgedriftet. Dabei sind 11 Songs entstanden, von denen keiner einem anderen gleicht. Parker steht mit seiner einzigartigen Produktion im Vordergrund: recht unkonventionell verarbeiteten Samples welche von stockenden und mächtig klingenden Drums unterlegt sind. Währenddessen holt Ritchie auf den Songs alles raus, was seine Stimme hergibt. er rappt mit ständig wechselnden Flow und verstellter (manchmal auch gepitchter) Stimmlage. Seine Texte sind teilweise sehr ehrlich und emotional, teils aber auch sehr wirr und lassen viel Interpretationsraum. Groggs ist nur noch selten auf dem Album zu hören, was noch mehr zu der sehr bedrückenden und manchmal stark angespannten Atmosphäre beiträgt.

Der siebte Song auf dem Album, „Top Picks for You“, ist Ritchies Nachricht an ein verlorenes Familienmitglied. Er erzählt, wie er am Fernseher durch die vorgeschlagenen Shows geht. Die Algorithmen arbeiten immer noch an Empfehlungen für den Verstorbenen, sie bekommen vom Tod nichts mit. So fühlt es sich für Ritchie doch ein bisschen an, als wäre die Person noch da.

Obwohl Groggs noch dabei war als sie die Arbeit an dem Song angefangen haben, bekommt man als Hörer das Gefühl, der ganze Text sei an ihn gerichtet. Es ist wirklich spürbar, wie schwer Ritchie und Parker der Abschied fällt.

Hang zum Risiko

Musikalisch ist das Album nur schwer mit den früheren Projekten der Gruppe vergleichbar. Stattdessen zeigt sie, wie experimentierfreudig sie sein kann, um ihrem Freund den gebührenden Respekt zu zeigen. Nicht viele Künstler:Innen dieser Größe hätten den Mut, ein für den Hip-Hop Markt so ungewöhnliches und keine Regeln befolgendes Album zu veröffentlichen. By the Time I Get to Phoenix ist eine einzigartige Erfahrung, welche sich vor allem in voller Länge genießen lässt.

By the Time I Get to Phoenix ist am 15.09.2021 in Eigenvertrieb erschienen.