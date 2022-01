/ Katharina Bawidamann / Bild: M94.5

“Schneller, höher, weiter!” Das gilt nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern auch in der Münchner Stadtentwicklung seit 1963. Der Geschichte und Zukunft der Stadt München geht die Ausstellung “50 Jahre Olympiapark – Impulse für Münchens Zukunft” auf den Grund.

Warum ausgerechnet seit 1963? In diesem Jahr ist der neue Stadtentwicklungsplan vorgestellt worden, der München zu einer modernen Stadt des 21. Jahrhundert werden lassen sollte.

So richtig in Fahrt ist der Ausbau der Infrastruktur, inklusive U-Bahn und S-Bahnanbindung im gesamten Stadtgebiet, sowie der Bau neuer Wohnviertel, erst nach 1966 gekommen. Denn 1972 sollten die 20. Olympischen Sommerspiele in München stattfinden. Ein Massenspektakel, das sogar das alljährliche Oktoberfest um Welten übertreffen soll.

Über 50 Jahre Stadtentwicklungsgeschichte

50 Jahre nach den olympischen Spielen von 72 widmet die Rathausgalerie dieser Zeitenwende eine eigene Ausstellung mit dem Titel: 50 Jahre Olympiapark – Impulse für Münchens Zukunft.

Dabei steigt die Ausstellung im Jahr 1963 ein und veranschaulicht die Beschlüsse des damaligen Stadtentwicklungsplan. So zeigen die Tafeln den Verlauf des Ausbaus der U-Bahn und gehen auf die Entstehung der neuen Stadtgebiete, wie Neuperlach ein.

Die Entstehung des Olympiaparks

Der Hauptteil der Ausstellung besteht aus der damaligen Ausgestaltung und Planung der olympischen Spiele und deren Spielstätten. Dabei geht die Exposition bis in die heutige Zeit und verdeutlicht die Bedeutung, die die ehemaligen Spielstätten für das Stadtbild bis heute haben.

Vergangenheit trifft auf Zukunft

Der Olympiapark ist als einer der bekanntesten Austragungsorte der Spiele, Kandidat:in um eine Auszeichnung als Unesco-Kulturerbe.

Doch die Ausstellung handelt nicht nur von Vergangenem und der Gegenwart, sie gibt auch einen Ausblick auf den nächsten Stadtentwicklungsplan. Dieser soll Mitte 2022 im Stadtrat beschlossen werden. Damit möchte die Stadt München den Grundstein für die Entwicklungsmaßnahmen bis 2040 legen. Im Mittelpunkt steht dabei der Einklang zwischen Mensch und Natur in einer Millionenstadt und der Weg hin zu einem klimafreundlichen München.

Startschuss für das Jubiläumsjahr 2022

Die Ausstellung stellt den Startschuss für das gesamte Programm der Stadt zum 50. Jubiläum der Olympischen Spiele München auf dem Weg in die Zukunft 1972–2022–2072, dar. Der Eintritt ist frei und sie ist unter Einhaltung der 2G+-Regeln täglich von 13-19 Uhr geöffnet. Neben der eigentlichen Ausstellung vor Ort gibt es viele verschiedene digitalen Veranstaltungen.