Immer schön freundlich bleiben

/ Ella Butz

Das Literaturmagazin Fettgedruckt berichtet einmal im Monat druckfrisch über Bücher, Autor:innen und die internationale Literaturszene. In Interviews mit Menschen, die schreiben, verlegen und lesen, bekommt ihr einen Einblick in die Arbeit zwischen den Buchdeckeln. Und selbstverständlich erfahrt ihr alles über die wichtigsten Literaturpreise und aktuellen Debatten.



Fettgedruckt am 13.03.2025

“Radikale Freundlichkeit” – das ist der Titel des neuen und ersten Buches von Nora Blum. Wie passen die Wörter “radikal” und “freundlich” aber überhaupt zusammen? Und wie kommt man dazu, einen Ratgeber über das Freundlichsein zu schreiben? Diese und weitere Fragen stellt Ella Butz der Autorin persönlich in einem Interview. Eine weitere Neuerscheinung in der Sendung ist das Buch “Hieb und Strich” von Margaret Atwood. Sie ist vor allem für ihren Welterfolg “Report der Magd” bekannt. Während es sich dabei jedoch um einen Roman handelt, ist “Hieb und Strich” eine kurze Erzählung mit gerade einmal 62 Seiten. Ob es dadurch an Inhalt mangelt oder in der Kürze die Würze liegt, erfahrt ihr diesen Monat bei Fettgedruckt. Außerdem mit dabei ist der Roman “No Hard Feelings“, dessen Protagonistin Penny gerade in ihren 20ern ist und mit einigen Herausforderungen zu kämpfen hat.

Fettgedruckt läuft immer am zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr live auf M94.5 und am darauffolgenden Freitag um 13 Uhr in der Wiederholung.