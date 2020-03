How to: Grüner Daumen

/ Liv Ergang / Bild: M94.5 / Rosalie Röhr

Lange dachte unsere Autorin, Pflanzen zu halten sei ein Hexenwerk. Ein Hobby dem man viel zu viel Zeit widmen muss um dafüt am Ende zu wenig davon zu haben. Bis sie folgende Pflanzen entdeckte und ihr ein grüner Daumen „wuchs“.

Noch nie wuchs aus einem meiner Avocadokerne auch nur der kleinste Stiel und mein Ficus verstaubte und verlor nach kurzer Zeit seine Blätter. Selbst Kakteen sind unter meiner Hand gestorben. Pflanzen scheinen eine Kunst zu sein, die für mich nicht zugänglich war. Doch nach hartnäckigem Suchen und ein bisschen Glück, hat sich innerhalb der Jahre eine kleine zähe Pflanzenfamilie zusammengefunden, bei der es keine Zauberei braucht, um sie am Leben zu halten. An dieser erfreue ich mich in Zeiten von Isolation mehr denn jeh. Diese Freude möchte ich teilen und deshalb will ich meine leicht zu haltenden Pflanzen vorstellen:

Die Grünlilie

Die Grünlilie ist der Streber unter den Zimmerpflanzen. Sie braucht zwar viel Wasser aber sie ist sonst ein sehr pflegeleichter, helligkeitsliebender Gefährte. Sie ist ein sehr fruchtbares Gewächs und produziert deshalb die ganze Zeit kleine Babygrünlilien. Die Ableger muss man abschneiden, sonst rauben sie ihrer Mamapflanze zu viel Kraft.

Bild: M94.5 / Liv Ergang

Kaffeepflanze

Die Kaffeepflanze ist sehr simpel und hübsch. Sie hat gerne immer ein bisschen Feuchtigkeit und mag indirektes Licht auf dem Regal – verzeiht einem aber auch den ein oder anderen Pflegefehler. Außerdem ist sie zweigeschlechtlich, was heißt, dass sie einem eventuell nach fünf Jahren die ersten Kaffeekirschen schenkt.

Bild: M94.5 / Liv Ergang

Drachenbaum

Der Drachenbaum ist sehr zäh und perfekt für Anfänger. Seinen Namen könnte er der Tatsache verdanken, dass sein Harz rot ist wie Drachenblut. Auch könnte der Name daher kommen, dass er häufig mehrere Triebe an einer abgeschlagen Stelle bildet, wie die Drachen in der griechischen Mythologie. Was ihn sonst noch mystisch macht? Er überlebt auch längere Zeiten der Vernachlässigung.

Bild: M94.5 / Liv Ergang

Geranie

Die Geranie hat unter jungen Menschen häufig einen schlechten Ruf. Bei ihr denken die meisten an spießige oberbayerische Balkone. Ja, sie ist eine der meist verkauften Balkonpflanzen, aber mit Recht! Sie ist zwar Mainstream, aber zickt nicht rum, verzeiht auch mal Fehler und sie blüht bei genug Sonne in den schönsten Farben. Was sie auch für junge Leute attraktiv macht? Sie riecht ein bisschen wie Cola.

Bild: M94.5 / Liv Ergang

Geldbaum

Der Geldbaum ist das Wunder unter den Grünpflanzen. Er ist nicht nur standhaft, sondern auch fruchtbar und hübsch. Seine Setzlinge kann man einfach in ein Wasserglas stellen, nach der Wurzelbildung eintopfen und ehe man sich versieht, hat man eine ganze Geldbaumfamilie. Er ist auch unter den Namen Elefantenbaum, Pfenningbaum und Speckeiche bekannt.

Der Sage nach steht ein gedeihender Geldbaum für Wohlstand und Glück. Was will man also mehr in den unsicheren Zeiten von Corona? Außerdem: kein anderer ist so standhaft gegenüber Ungeziefer und Krankheiten wie der Geldbaum. Zufall? Ich glaube nicht.

Bild: M94.5 / Liv Ergang

Alles in allem muss ich zugeben, dass man sich natürlich auch um die einfachsten Pflanzen regelmäßig kümmern muss. Aber irgendwie ist das auch ganz schön. Die Pflanzen geben einem das Gefühl, gebraucht zu werden. Verantwortung zu übernehmen für ein kleines Gewächs. Vielleicht sind die Pflanzen aber auch nicht pflegeleichter, sondern ich einfach nur erwachsener geworden.