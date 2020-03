Heute schon gelacht?

/ Cora Weidner / Bild: fizkes / Shutterstock

Du erinnerst Dich mit Sicherheit an Deinen letzten richtigen Lachflash mit Freunden, bei dem du einfach nicht mehr aufhören konntest. Lachflashs funktionieren auch bewusst – beim Lachyoga. Außerdem macht Lachen sogar gesund!

Wir alle sind unfassbar gestresst im Arbeitsalltag. In der Freizeit dann richtig abzuschalten und die ganzen Gedanken beiseitezuschieben, ist nicht einfach. Beim Lachyoga wird genau dieser Stressabbau gefördert. Adrenalin und Cortisol, die Hormone die einen unter Stress setzen, werden weggeatmet. Dafür werden die Glückshormone Endorphin, Dopamin und Serotonin ausgeschüttet. Aber nicht nur das: Wenn wir lachen, atmen wir bis zu sechs mal so viel Sauerstoff ein wie bei der Atmung ohne Lachen. Und das Wichtigste: Lachen befreit den Kopf.

„Die 4 Schritte im Lachyoga" von Sabine Vogel

Fake oder real

Die erste Methode, die der indische Arzt Madan Kataria vorgestellt hat, steht frei unter dem Motto “Fake it, until you make it!”. Das Ziel dabei: So lange künstlich lachen, bis sich das Lachen dann in ein echtes Lachen entwickelt.

Ich kenne kein Entspannungstraining, das annähernd so wirkt wie ein Lachflash, wo du wirklich nicht mehr denken kannst. Ein guter Lachtrainer verwirrt deinen Verstand derartig, dass der kapituliert und geht. […] Nichts bringt dich so schnell in einen anderen körperlichen und emotionalen Zustand, als eine Stunde lachen. Cornelia Leisch, Lachtrainerin

Die zweite Methode “Laughter Wellness” hält nichts von künstlichem Lachen, sondern wird ganz nach persönlichen Wünschen praktiziert. “Es ist ein absichtsvolles Lachen. Ich entscheide mich zu lachen, weil ich es kann. Ich kann niemanden zum Lachen zwingen – wenn einer nicht will, dann geht’s nicht”, erklärt Cornelia Leisch, Vorsitzende des Europäischen Berufsverbandes für Lachyoga und Humortraining e.V..

Mithilfe von Lachtrainings können angeblich sogar negative Gefühle bewältigt werden. In Zeiten starker Belastung und Unsicherheit ist das bestimmt einen Versuch wert.