Die Handball-EM in München

/ Phillip Reinhardt,Constantin Klemm und Michael Ries / Foto: Shutterstock/Nomi2626

Europas Handballelite ist zu Gast in Deutschland. Auch in München finden an sechs Tagen insgesamt zwölf Vorrundenspiele statt. Das Wichtigste aus der Olympiahalle hört ihr hier – M94.5 begleitet jeden Spieltag für euch.

Ein richtiger Hochkaräter ist im Januar zu Gast in München! Die Dänen haben alle drei vergangenen Weltmeisterschaften für sich entscheiden können. Der letzte Europameistertitel liegt aber bereits zwölf Jahre zurück. Auf dem Weg zum Titel müssen sie in Gruppe F an Tschechien, Portugal und EM-Debütant Griechenland vorbei.

Wer mit deutscher Brille auf die EM schaut, der schaut auch auf Gruppe C. Hier entscheidet sich auf wen die DHB-Auswahl in einer möglichen 2. Runde trifft. Favoriten sind Island und Ungarn, aber auch Montenegro und die sportbegeisterten Serben dürften für ordentlich Spannung sorgen.

1. Spieltag – Gruppe F

Zur Eröffnung in der Olympiahalle, gibt Griechenland sein EM-Debüt gegen Portugal. Außerdem läuft der amtierende Weltmeister Dänemark auf. Sie spielen gegen das, aus Münchner Sicht, geographisch nahegelegene Tschechien. Die tschechischen Fans nutzten die kurze Anreise und füllen die Halle.

Michael Ries fasst den ersten Tag zusammen.