/ Bennet Neumann / Bild: AboutLife / Shutterstock.com

In der Emo und Post-Hardcore Szene gibt es seit diesem Jahr eine Gruppe an Bands, die sich zusammen “Wild Hogs” nennen. Das ist eine Referenz an die Bands, die sie inspiriert haben und sich vor genau zehn Jahren ebenfalls unter einem eigenen Sammelnamen zusammengetan haben. “The Wave” hieß die Gruppe. Wieso die so wichtig für das Emo-Genre waren, erklärt Bennet Neumann aus der M94.5 Musikredaktion.