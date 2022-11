Geballte Energie im Doppelpack

/ Bennet Neumann / Bild: NOT A RAPPER / Not A Producer

Ein Duo, das sich nicht in Schubladen stecken lässt. Ein Sound beeinflusst von klassichen Anfängen und experimenteller Gegenwart. Eine einzige große Party bei den M94.5 Jahrescharts am 3. Dezember.

Minus und Minus gibt bekanntlich Plus. Deshalb bringen NOT A RAPPER und Not A Producer zusammen eben doch treibende, detailliert produzierte Beats und eine Mischung aus Rap und Gesang, die sofort im Kopf stecken bleibt.

Mit einer Vielzahl an Einflüssen und Sounds liefern die Beiden uns einen Ohrwurm nach dem Anderen.

KEINE RAPPERIN UND KEIN PRODUZENT – NICHT NUR!

Sie fängt als Opern- und Jazz-Sängerin an. Er spielt erst Klavier, dann in der Big Band. Nach dem Beschluss sich zusammen einer neuen Stilrichtung zu widmen, sind es vielleicht genau diese Anfänge die ihren Sound so einzigartig machen.

DAS DUO MIT LIVE-ENERGIE FÜR TAUSEND

Das dieses Rezept Live sogar noch besser funktioniert beweisen uns die Beiden am 3. Dezember ab 20 Uhr. Denn die Mischung an sphärischem Gesang von NOT A RAPPER und den treibenden Beats von Not A Producer gibt es bei den M94.5 Jahrescharts live in der Milla zu erleben!

HIER GEHTS ZU DEN TICKETS: