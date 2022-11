Flugzeuge im Kopf

/ Marie Schultze und Katharina Bawidamann / Plainhead

5 Jungs auf der Reise ins Weltall machen halt in München. Dabei landet ihr Raumschiff bei den M94.5 Jahrescharts am 3. Dezember.

Sanfte Töne, chillige Beats und grungige Stimmen. Das beschreibt den Sound der Münchner Band plainhead am besten.

Die selbsternannten Space-Rocker rund um den Sänger Chris nehmen uns mit auf ihre Reise durchs All.

From another place ab ins Studio

Tagträumen und einfach mal den Blick schweifen lassen. Diesen kurzen Moment der Ruhe versucht die Band uns auditiv zu ermöglichen. Dieses Frühjahr veröffentlichten sie ihre neueste EP from another place. Damit erzeugen die Musiker ein Sinnbild für die abenteuerliche Reise des Erwachsenwerdens. Das kann sich manchmal anfühlen, wie einmal ins All und wieder zurück.

Plainhead live erleben

Houston, we have an announcement!

Das Spaceshuttle steht bereit, die Raumanzüge sind an und wir sind ready mit plainhead abzuheben. Denn der nächste Halt auf ihrer Weltraumfahrt ist die Milla im Herzen des Glockenbachs. Am 3. Dezember ab 20 Uhr landen sie dort planmäßig und liefern entspannte Klänge zum eingrooven bei den M94.5 Jahrescharts.

