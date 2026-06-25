GARNIX mit M94.5

/ Johanna Kopp,Anna Karsten,Juliana Schneider und Paula Hayduk / Bild: David Lyon

Sommerzeit ist Festivalzeit – Auch für M94.5. Am 18.6.2026 steht der Besuch am GARNIX-Festival an. Am TUM-Campus in Garching bauen wir unseren Stand inmitten von Bühne, Getränke- und Essenständen auf und senden unsere “Hörbar” von dort.

Alle Jahre wieder: NIX tun in GARching! Das studentische Open-Air Festival lief vom 15. bis zum 19. Juni am Forschungszentrum der TUM, und versorgte den Campus mit Live-Musik, leckerem Essen und guter Laune! Zusammen mit dem TUNIX und dem StuStaCulum ist es das dritte nicht profitorientierte Festival im Münchner Raum, und mit etwa 10.000 Besuchern das kleinste der mehrtägigen Festivals, die zusammen rund 60.000 Besucher anziehen – ehrenamtlich, von Studenten für Studenten! Und deshalb auch zu Preisen, die man sich leisten kann. Bei einem erschwinglichen Eintritt von „umsonst“ bekommt man ein breites Kulturangebot: Täglich von etwa 11 Uhr vormittags bis ca. 23 Uhr läuft ein musikalisches Programm von Singer-Songwriter über Ska, Punk, Rock, Pop, Funk bis Metal, ein Biergarten mit frisch gezapftem Bier, ein Food-Court, ein Sportfest mit Spielen wie Bobbycar-Rennen und Basketballturnier sowie das Freiluftkino des TUFilms. Und mittendrin, zwischen Ständen und schattigem Grün, sendet M94.5 für euch aus unserem mobilen Studio.

Leonie-Marie, Luka und Isabel auf der Bühne

Just Festival Things

Die Devise eines jeden sonnigen Festivaltags lautet klar: Viel trinken! Verantwortungsbewusst wie eh und je hält sich unsere Redaktion natürlich daran. Neben dem Trinken darf aber auch Essen nicht zu kurz kommen. Das kulinarische Angebot bietet mit Pommes und Crêpes bis hin zu Grillsemmeln weit mehr als GarNix. Aber erstmal alles auf Anfang: Was passiert eigentlich bevor die Leckereien in unseren Händen landen? Wie es in der Festivalküche abläuft, nimmt unsere Kollegin Isabel unter die Lupe. Dabei ist wichtig: Hygienekonforme Kleidung und Hände waschen. Mit dieser Info können wir’s uns in der Mittagspause mit dem besten Wissen und Gewissen schmecken lassen. Gestärkt verschlägt es einige Redakteurinnen für eine kurze Einlage auf die Open Stage. Gemeinsam mit Rihannas „Love On The Brain“ und der prallen Mittagssonne heizen sie den Campus in Garching ganz schön ein. Aber Vorsicht! Sich einen Sonnenbrand bei 33℃ holen, rosa Flamingos auf den Zeltdächern und Kaffee aus Bierkrügen sind things that just make sense beim GarNix Festival, wie wir auf Instagram festhalten. Dinge, die nicht nur sinnvoll, sondern essenziell für den perfekten Festivaltag sind, findet unsere Redakteurin Leonie-Marie heraus. Schönes Wetter und gute Gesellschaft entpuppen sich dabei als absolute Must Haves!

Im Hitze- und Fragenfieber

Garching ist ziemlich weit entfernt von der Stadtmitte. Dafür ist der Campus im hohen Münchner Norden mit der 13 Meter hohen Rutsche im Gebäude für Mathematik und Informatik fast schon ein richtiger Promi. Mindestens genauso bekannt über die TUM ist das Vorurteil, dass die Student:innen richtige Nerds sind. Ob das auch wirklich wahr ist, will unser Kollege Leo wissen und fragt sich herum. Da geht aber noch jemand: Redakteurin Mona bohrt den Festival-Besucher:innen noch mehr Löcher in den Bauch und prüft passend zum Pride Month: Für was steht LGBTQIA+? Was ist ein Transmann? Was ist Bisexualität? Und welche Farben hat die Transflagge?

Mona hört sich auf dem GARNIX um

Eine Drei-Stunden-Hörbar

Das Radio-Highlight steht da aber erst noch an. Unsere Nachmittagssendung, die “Hörbar”, startet um 16:00 Uhr und verspricht ganze drei Stunden Unterhaltung. Gleich zu Beginn stellt sich unsere Redakteurin Anna die Frage, wie man am besten GARNIX macht. Auch Luka hört sich auf dem Festival um: Was kann man tun, statt zu rauchen? Wir konnten auch mit einigen spannenden Leuten sprechen. Eine Maschinenbaustudentin erzählt uns beispielsweise, wie es ist als Frau im männlich dominierten STEM-Bereich zu studieren. Den Einblick hinter dieKulissen des GARNIX gibt uns Lou.

Unser mobiles Studio

Aber eins macht unsere Sendung richtig besonders: Alle drei Bands, die am Festival auftreten, sind bei uns für ein Interview zu Gast. “Troubadix’ Rache” machen den Anfang und reden mit uns über ihren Musikstil, ihr kommendes Album und ihre bisherigen Lifeauftritte. Ihre Erfahrungen auf der Bühne teilen auch “Kuupa and the Gang”. Die bayerische Band redet auch über ihren Bezug zur Tradition. Direkt danach geht es für sie auf die Stage. Den krönenden Abschluss unseres Tages liefert die Band “beNuts”. Sie beschreiben ihre Musik, ihre Tournee und erklären, warum sie in sieben verschiedenen Sprachen singen.