Glücksspiel in Videospielen, Assassin’s Creed: Valhalla und eine Pandemie in WoW

Die M94.5-Gamefreunde stürzen sich jeden Monat für euch in die digitalen Pixel-Fluten. Wir reden über aufregende Neuerungen der Gamingwelt und nehmen in unseren Reviews interessante Spiele unter die Lupe – Von Triple-A bis Indie, wir machen vor Nichts halt. Außerdem präsentieren wir euch in unseren Interviews spannende Gäste, die in der Games-Branche unterwegs sind. Kurzum: Mit diesem Podcast seid ihr in Sachen Gamekultur nie mehr afk. Präsentiert von den Gaming-Expert:innen von M94.5.

Dass Spiele es manchmal mit den Glücksspiel-Elementen übertreiben, wissen wir. Eine Studie der bayerischen Landeszentrale für neue Medien belegt das jetzt aber auch. Außerdem haben wir uns mit Eivor durch die Wikingerzeit gemeuchelt im neuen Assassin’s Creed: Valhalla. Und wir klären auf, wie eine Pandemie in World of Warcraft Forschenden bei der Corona-Krise hilft.

